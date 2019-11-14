习近平会见俄罗斯总统普京

新华社巴西利亚11月13日电（记者许林贵 南辰）当地时间11月13日，国家主席习近平在巴西利亚会见俄罗斯总统普京。

习近平指出，今年是中俄关系承前启后、继往开来的重要年份。双方隆重庆祝建交70周年，举办了一系列丰富多彩的活动，中俄地方合作交流年即将成功落幕，特别是我和你共同宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，将两国关系推向新的历史高度。

习近平强调，新时代要有新举措、新作为。双方要继续共同努力，结合国际形势发展变化，根据各自国家发展和双方合作需要，开拓创新，推动中俄关系在高水平上保持积极健康发展势头，不断取得新成果，更好造福两国人民，惠及地区及世界。

习近平指出，当前国际形势继续发生复杂深刻变化，不稳定不确定因素增多。中俄要密切战略协作，携手维护国际关系基本准则，反对单边主义、霸凌行径，反对干涉他国事务，维护各自主权和安全，共同营造公平公正的国际环境。

习近平强调，在刚刚结束的第二届中国国际进口博览会上，俄方参展企业成交额比上届增长74%。要持续扩大双边贸易规模。中俄东线天然气管道项目即将投产通气，期待两国能源领域更多战略性大项目落地开花。预祝明后年中俄科技创新年结出硕果。要推动“一带一路”倡议同欧亚经济联盟对接不断取得新进展。

习近平指出，本次金砖国家领导人会晤在国际格局演变和全球治理变革的关键时刻举行。中俄要共同推动各方加强团结合作，发出金砖国家坚持多边主义、维护多边贸易体制的积极信号。中方全力支持俄方明年主办金砖国家领导人会晤和上海合作组织峰会。

普京表示，俄中关系牢固稳定，不受任何外部因素影响，发展势头非常好，前景十分广阔。俄中关系基于深厚友谊和互信，政治上密切协作，经济上互利合作，国际舞台上紧密协调，是真正意义上的全面战略协作伙伴。俄中在维护全球战略安全稳定等方面拥有重要共识和共同利益。当前形势下，双方应继续密切战略沟通，坚定支持对方维护自身主权、安全、发展权益。俄方有信心进一步提升双边贸易规模和水平，加快推进欧亚经济联盟同“一带一路”倡议对接，深化工业、农业、航天、航空、能源、金融等领域合作，将增加对华天然气出口。应继续加强人文交流和地方交往。俄方明年将担任金砖国家轮值主席，愿和中方密切配合，提升金砖国家合作机制影响力。俄方愿同中方加强在上海合作组织框架内合作，特别是安全和反恐合作。

两国元首还就共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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