习近平会见印度总理莫迪

新华社巴西利亚11月13日电（记者杨依军 陈杉）当地时间11月13日，国家主席习近平在巴西利亚会见印度总理莫迪。

习近平指出，前不久，我同你在金奈成功举行会晤，就国际和地区形势以及两国关系中的重大问题深入沟通，谈得很好。两国有关部门正加紧落实我们达成的共识，延伸和扩大金奈会晤积极效应。上周，印度作为主宾国参加了第二届中国国际进口博览会。据了解，印方成交额较上届大幅增长，是成交额增幅最大的参展国。中方欢迎印度积极增加优质商品对华出口。双方要扩大双向贸易和投资规模，在产能、医药、信息技术、基础设施建设等领域打造新的合作增长点。要共同办好明年“中印人文交流年”和中印建交70周年庆祝活动，促进民间友好。中印要共同努力，坚持多边主义，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，共同维护发展中国家正当发展权益和发展空间，推动金砖国家合作行稳致远。

习近平强调，我愿同你保持密切沟通，共同把握好两国关系前进方向，增进政治互信，妥善管控分歧，拓展务实合作，引领中印关系更好更稳向前发展。2020年即将到来，希望中印关系在新的一年里取得新的更大发展。我欢迎你明年到中国再次会晤。

莫迪表示，我们在武汉和金奈两次会晤，加深了信任和友谊。我们达成的许多重要共识正在得到落实。印方对第二届中国进博会取得圆满成功表示祝贺，希望同中方不断扩大双边贸易投资，拓展在能源等领域合作，共同努力办好明年庆祝两国建交70周年和人文交流年系列活动。我期待同你继续保持密切交往，妥善管控分歧，引领两国关系取得更多成果，不断迈向新的高度。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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