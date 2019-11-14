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习近平同巴西总统博索纳罗会谈

2019年11月14日08:46  来源：新华社
 

　　新华社巴西利亚11月13日电（记者陈威华　赵焱　陆佳飞）当地时间11月13日，国家主席习近平在巴西利亚同巴西总统博索纳罗会谈。

　　当地时间11月13日，国家主席习近平在巴西利亚同巴西总统博索纳罗会谈。 新华社记者 李学仁 摄

　　习近平指出，上个月，博索纳罗总统成功对中国进行国事访问，我们达成的共识正在得到积极落实。在刚刚结束的第二届中国国际进口博览会上，巴西参展方的成交额比上届增长3.6倍，成绩喜人。中巴作为东西半球最大的新兴市场国家，拥有广泛共同利益。我们看好巴西发展前景，对中巴合作充满信心，愿同巴西分享发展经验，共享发展成果，实现共同繁荣。我愿同你一道，把握好、引领好中巴关系发展方向。

　　当地时间11月13日，国家主席习近平在巴西利亚同巴西总统博索纳罗会谈。 新华社记者 庞兴雷 摄

　　习近平强调，中巴都是大国，双方要保持战略定力，坚持相互尊重、平等相待，加强交往，筑牢互信。要相互开放市场，探讨就农产品、铁矿石、原油等基础性产品建立长期、稳定、直接的供应渠道。中方支持本国企业积极参与巴西基础设施建设，促进互联互通。推进数字经济、新一代通信、材料科学、生物技术等领域合作，预祝中巴地球资源卫星不久再次发射成功，并共同推进后续合作。要扩大人文交流，促进人员往来便利化。中方支持巴西政府为抗击亚马孙雨林灾情所作努力，相信巴方有能力克服灾害。要共同推动中国和拉美国家开展全面交流合作，坚持多边主义，构建开放型世界经济，捍卫新兴市场国家正当发展权益。中方支持巴西即将举办金砖国家领导人会晤，愿同各方一道，推动会晤取得成功。

　　当地时间11月13日，国家主席习近平在巴西利亚同巴西总统博索纳罗会谈。这是习近平抵达会谈现场。 新华社记者 王晔 摄

　　博索纳罗表示，不久前我对中国成功进行国事访问，我们就发展巴中关系达成很多共识，我指示巴方有关部门尽快落实。中国是世界举足轻重的大国，是巴西第一大贸易伙伴。巴西人民对中国人民怀有敬佩、尊重和友好的情谊，巴中合作对巴西的未来发展具有日益重要意义。巴中经济具有很强互补性，合作领域日益拓展。巴方欢迎中国企业来巴投资，在基础设施建设和铁矿石，油气等能源领域加强合作。巴方重视中国开放市场带来的重要机遇，希望扩大双边贸易，推动更多巴西农产品进入中国，巴方也愿为中国企业和产品进入巴西提供良好条件。巴方愿采取便利化措施，促进双方人员交往和人文交流。感谢中方在亚马孙雨林问题上支持巴方主权，愿同中方就生物多样性保护问题开展合作。感谢中方对巴方主办金砖国家领导人会晤给予的支持，愿同各方加强协调配合，推动会晤取得积极成果。

　　当地时间11月13日，国家主席习近平在巴西利亚同巴西总统博索纳罗会谈。 新华社记者 丁海涛 摄

　　博索纳罗表示，感谢中国对巴西的信任和友谊。巴西从长远角度重视同中国加强广泛领域的合作，深化传统友谊，造福两国人民。

　　当地时间11月13日，国家主席习近平在巴西利亚同巴西总统博索纳罗会谈。 新华社记者 李学仁 摄

　　会谈后，两国元首共同会见记者，并见证多项双边合作文件的交换。

　　当地时间11月13日，国家主席习近平在巴西利亚同巴西总统博索纳罗会谈。这是会谈后，两国元首共同会见记者。 新华社记者 丁海涛 摄

　　丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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