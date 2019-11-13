辛识平：习近平的“文明足迹”启示了什么

新华社北京11月13日电 题：习近平的“文明足迹”启示了什么

辛识平

当地时间11月12日，国家主席习近平和夫人彭丽媛在希腊总统帕夫洛普洛斯夫妇陪同下，参观雅典卫城博物馆。沐浴着地中海温暖的阳光，穿行在一座座栩栩如生的古希腊神话人物和建筑雕像中，两国元首以古鉴今，展望未来。在这场跨越时空的文明对话中，人们感受着两大文明古国“酒逢知己千杯少”的真挚友谊，领略到“品茶品酒品人生”的文明交流之美。

这一幕，让人不禁想起2014年习近平主席在联合国教科文组织总部演讲时所说：“我访问过世界上许多地方，最喜欢做的一件事情就是了解五大洲的不同文明，了解这些文明与其他文明的不同之处、独到之处，了解在这些文明中生活的人们的世界观、人生观、价值观。”近年来，从墨西哥奇琴伊察玛雅文明遗址，到埃及卢克索神庙，从捷克斯特拉霍夫图书馆，到乌兹别克斯坦布哈拉古城……习近平主席的“文明足迹”，勾勒出不同文明相交相知、互学互鉴的动人画卷。

回望2019年的中国外交，文明交流互鉴无疑书写了浓墨重彩的一笔。亚洲文明对话大会上，习近平主席提出促进文明交流互鉴的“四个坚持”，为人类共创美好未来提供了智慧之钥；在罗马，习近平主席和意大利总理孔特共同见证意大利返还796件套中国文物艺术品；在历史文化名城金奈，习近平主席和印度总理莫迪闲庭信步，追溯中印文明互学互鉴渊源……

文明如水，润物无声。国际交往既需要经贸合作的“硬”支撑，也离不开人文交流的“软”助力。习主席到访希腊之际，“相约千年·魅力丝路文化行”“设计中国·魅力汉字”等一系列人文交流活动在希腊掀起热潮；法国总统马克龙访华期间，中法双方签署文件，就巴黎圣母院修复和西安秦始皇陵兵马俑保护开展合作；“一带一路”沿线，教育、科学、文化、旅游、考古等领域合作热火朝天……在元首外交引领下，人文交流精彩纷呈，拉近了彼此距离，将友好的种子播撒在各国人民心中。

文明如火，烛照未来。英国哲学家罗素曾说：“中国至高无上的伦理品质中的一些东西，现代世界极为需要。”身处世界百年未有之大变局，吸收了中华文明精髓的中国理念、中国方案，为破解人类难题提供了有益启示，赢得越来越多的认同和支持。

“这次对希腊的访问，我感触良多，一言难尽。”从希腊再出发，习近平主席的“文明足迹”仍在延伸。中华文明将在“各美其美、美美与共”的交流互鉴中，让古老文明的智慧照鉴未来，以更加精彩的文明发展成就贡献世界。

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