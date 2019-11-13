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习近平在雅典：赴一场“文明之约”

2019年11月13日20:38  来源：新华社
 

　　新华社雅典11月13日电 今年5月，北京国家会议中心。亚洲文明对话大会开幕前，习近平主席同参加开幕式的外方领导人共同参观文物展。站在雅典卫城博物馆馆藏展品——亚历山大大帝石雕头像前，希腊总统帕夫洛普洛斯向习近平主席发出邀约：“下次您访问希腊，我愿意带您去看更多相关文物。”

　　11月12日，习主席和夫人彭丽媛在帕夫洛普洛斯总统夫妇陪同下，参观雅典卫城博物馆，赴一场跨越时空的“文明之约”。

当地时间11月12日，国家主席习近平和夫人彭丽媛在希腊总统帕夫洛普洛斯夫妇陪同下，参观雅典卫城博物馆。新华社记者李学仁摄

　　习主席：“感受到历史的震撼”

　　地中海温暖的阳光透过雅典卫城博物馆玻璃幕墙洒入展厅，一座座古希腊神话人物和建筑雕像栩栩如生，展示着美和力量，诉说着希腊古典艺术的灿烂辉煌，令人仿佛徜徉于历史长河里，沉醉在文明画卷中。

雅典卫城博物馆馆藏伊瑞克特翁神庙女像柱真品。新华社记者费茂华摄

雅典卫城博物馆内的雕塑和浮雕藏品。新华社记者费茂华摄

雅典卫城博物馆内的胜利女神黏土雕塑。新华社记者费茂华摄

　　两国元首夫妇认真听取讲解。习主席不时详细询问，驻足欣赏。兴致所至，帕夫洛普洛斯总统亲自介绍。

当地时间11月12日，国家主席习近平和夫人彭丽媛在希腊总统帕夫洛普洛斯夫妇陪同下，参观雅典卫城博物馆。新华社记者丁林摄

　　习主席说，古希腊建筑和雕塑成就是西方文明的瑰宝和杰出代表。中国作为东方古老文明的代表，虽然艺术表现形式与希腊不同，但也有许多艺术成就对后世影响深远。

雅典卫城博物馆于2009年开馆，是一座将历史文物与现代艺术相结合的博物馆。馆内收藏了雅典卫城山丘及周边地区的出土文物，如卫城伊瑞克特翁神庙女像柱、帕特农神庙石雕等。新华社记者费茂华摄

三层展厅像三个错落有致叠放的玻璃盒子，采用玻璃外墙和大面积玻璃地面。新华社记者费茂华摄

在雅典卫城博物馆，参观者可以看见脚下的考古遗址。新华社记者李晓鹏摄

雅典卫城博物馆二层展厅。新华社记者费茂华摄

雅典卫城博物馆藏品。新华社记者费茂华摄

　　习主席说，中希两国都拥有大量文化遗产，双方可以在修复和保护重要文化历史遗产方面加强合作。由于历史原因，中希两国都有大量珍贵文物迄今仍然流失海外，双方可以加强合作，使这些文物能够尽早回到自己的祖国。

　　“今天的参观给我留下了美好难忘的印象，使我加深了对古希腊文明的了解，感受到历史的震撼，也进一步认识到中希作为两大古老文明之间的诸多相通和相似之处。”习主席说。

希腊方面向习主席介绍了激光文物修护技术，图为相关设备。新华社记者郝薇薇摄

　　“酒逢知己千杯少”的共鸣

　　“中希友好不仅是两国的合作，更是两大文明的对话。”习主席11日同帕夫洛普洛斯总统会谈时这样说。

　　早在2014年，习主席在比利时布鲁日欧洲学院演讲时，曾以中国人喜欢的茶和比利时人喜爱的啤酒来阐释东西方文明“和而不同”的道理：“茶的含蓄内敛和酒的热烈奔放代表了品味生命、解读世界的两种不同方式。但是，茶和酒并不是不可兼容的，既可以酒逢知己千杯少，也可以品茶品味品人生。”

当地时间11月11日，国家主席习近平在雅典同希腊总统帕夫洛普洛斯会谈。新华社记者姚大伟摄

　　习主席11日同帕夫洛普洛斯总统会谈时再次借“酒”提及文化的“共鸣”：“我怀着对文明的尊重和对未来的期许来到希腊。每次你我之间的交谈，每次中希之间的交流，都能产生‘酒逢知己千杯少’的共鸣。”

　　“您给予希腊文明应有的理解和尊重，将希腊视为东西方文明沟通的桥梁，我代表希腊人民衷心感谢您。希腊十分尊敬悠久的中华文明，钦佩中国现代化建设成就，赞赏中国在国际上奉行崇高的道义标准。如果世界各国都秉持这样的理念，人类前进的道路将越走越宽广。”帕夫洛普洛斯12日这样回应。

雅典卫城夜景。新华社记者殷博古摄

　　帕夫洛普洛斯说，习近平主席对希腊的访问开启了希中关系的新篇章。

　　“这两天，我同习近平主席的对话交流深入融洽，心灵相通。希中两国都有着深厚的文明积淀，古老、灿烂、伟大的文明将两国人民的心紧紧联系在一起。”他说。

海神庙。新华社记者费茂华摄

日落海神庙。新华社记者费茂华摄

　　习主席提到的文明对话使者

　　中国与希腊之间，每一次文明对话都令人神往。

　　去年9月开始，来自中国故宫博物院的“重文德之光华：重华宫原状文物展”在雅典卫城博物馆展出5个月。

　　当时，帕夫洛普洛斯总统从机场直接赶来参加开幕式。用他的话说：“这次展览是两大古老文明的又一次相会，而每一次这样的相会都是重大事件。”

2018年9月14日，在希腊首都雅典卫城博物馆，希腊总统帕夫洛普洛斯（右）在“重文德之光华：重华宫原状文物展”上参观。这是来自中国故宫博物院的154件清朝乾隆时期珍贵文物首次出国展出。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

　　就在展览开幕前一天，“爱琴遗珍——希腊安提凯希拉岛水下考古文物展”也在故宫博物院开幕。帕夫洛普洛斯说，相互尊重是文明对话的基础，也是中希两大古老文明能不断相会的原因，希望这样的文明对话成为全世界的典范。

　　中国与希腊之间，也从不缺少文化交流的传承者。

　　此次习主席参观卫城博物馆，馆长季米特里奥斯·潘德马利斯和中国古希腊文化学者罗彤共同为习主席担任讲解。

　　在希腊《每日报》上，习主席10日发表署名文章《让古老文明的智慧照鉴未来》，特别提到中国翻译家罗念生。

10日，习主席在希腊《每日报》发表署名文章《让古老文明的智慧照鉴未来》。

　　罗念生、罗锦鳞、罗彤一家三代致力于希腊文学、戏剧的翻译研究和舞台实践，为增进两国人民友谊做出了重要贡献。“你有酒，我有茶。你来喝喝我的茶，我去喝喝你的酒。世界本应如此，文明因不同而丰富，大家协作共荣，以不同的文明形式组成一个和谐的世界。”罗彤对习主席关于文明交流互鉴的感言深表认同。

1988年，罗念生接受希腊雅典科学院最高文学艺术奖。罗念生翻译了大量古希腊经典文学和戏剧；其长子罗锦鳞是首位正式在中国公演古希腊戏剧的导演；其孙女罗彤是古希腊文化学者，致力于传播中希文化。新华社记者杨飞摄

　　在雅典卫城博物馆，习主席说：“这次对希腊的访问，我感触良多，一言难尽。我们一道回味历史，以古鉴今，展望未来，决定中希要更加紧密地携手开辟更加美好的明天。”

雅典卫城博物馆藏品。新华社记者费茂华摄

　　倡导文明对话，推动不同文明和国家包容互鉴、和谐共处，让古老文明的智慧照鉴未来，正是两国领导人这场“文明之约”的题中要义。（记者：党琦、魏建华、于帅帅、李晓鹏、郑晓奕；编辑：孙浩、唐志强、周啸天）

(责编：燕勐、杨牧)
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