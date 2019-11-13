“‘一带一路’不是口号和传说”（微观察·习近平主席访问希腊）

习近平主席曾用“种瓜得瓜，种豆得豆”，形容外交舞台上的因和果。此刻，到了希腊的比雷埃夫斯港，让人不由得想起了他的这句话。

比港被称为中希合作的范例。它的名字，在希腊语里有“扼守通道之地”之意。习主席专门挤出小半天时间来看一看，并感慨“百闻不如一见”。

面前的比港，有一望无垠的蓝天碧海、鳞次栉比的集装箱，如庞然大物般的货轮，还有几条纵横交织的铁轨——打通了海运和陆运最后一公里的“中欧陆海快线”。

很难想象从昔日的凋敝破败到今日的景象只用了11年。2008年原中远集团获得比港2、3号集装箱码头35年特许经营权，彼时，接手的是一个深陷债务危机、入不敷出的“烂摊子”。

然而，一石激起千层浪。“中国来了”的消息在比港引发轩然大波。

11年后的今天再去回想当年，很多员工都印象深刻。一位名叫尼科斯的员工对习主席讲述了当时的忧虑：会不会抢了本来就堪忧的饭碗？会不会从此失去“家园”？

“家园”，道出了希腊人另一层焦虑。陪同习主席访问的米佐塔基斯总理回顾了一段历史。公元前5世纪左右，雅典市民达成共识，用手里丰富的黄金去造船。他告诉习主席，希腊的航海史就是从这片海湾“起航”。这里写满了希腊人的骄傲。

11年改变了什么？看今朝，世界航运史上多了一匹“黑马”，比港起死回生，并以惊人速度增长，集装箱吞吐量全球排名由并购时的第九十三位跃升至第三十二位。

改变的还有人心。对于员工来说，从起初的疑虑再到今天，无数人争先恐后想来比港工作。中方管理团队只有5人，当地却因比港多了一万多个就业岗位。前不久，公司推出股权激励计划，不论国籍，只要干得好都能拿到股权。尼科斯告诉习主席：“我们在这里工作非常踏实，这里是我们的家。”

米佐塔基斯总理说：“现在，希腊人民对于中国的到来给予了压倒性的好评。”

看中国的目光变了，看“一带一路”的视角也变了。对于沿线国家人民来说，“一带一路”是水和电，是路和桥，是学校医院，是丰厚的薪水和值得期待的明天。“倡议源于中国，但机会和成果属于世界。”交流时有一位名叫塔索斯的员工，他曾到北京参加首届“一带一路”国际合作高峰论坛，现场聆听了习主席讲话：“您的讲话充满了智慧和远见，每一句我都感同身受。”

几年前，希腊作出了富有远见的抉择。“从一开始就积极响应和参与‘一带一路’倡议。”也许这一抉择离不开比港每一天都在攀升的增长数据；但如果没有11年前希腊引入原中远集团的“果敢”，又如何会有今天的皆大欢喜？“种瓜得瓜，种豆得豆”。在一个命运与共的世界里，不可避免地会遇到同一个复兴的东方大国如何相处的选择题。选择握手、选择敞开怀抱，也是选择未来。

希腊对比港的感情还多了一份缘由，11年前适逢希腊史上的黑暗时期。米佐塔基斯总理有些动情：“当希腊身处债务危机时，中国帮助了希腊人民。希方也从中深刻体会到‘朋友’一词的真正含义。”几天前的第二届中国国际进口博览会上，他浓墨重彩表达了同样的意思，赞美中国的勇敢和大义。

习主席对他说：“中国在对外交往中秉持正确义利观，既讲利，又讲义。”“中国倡议的‘一带一路’不是口号和传说，而是成功的实践和精彩的现实。”

在世界渴望读懂中国的时候，比港如同打开了一扇窗，作为鲜活生动的中国故事有着润物无声的力量。从大写意到工笔画，放眼全球，“一带一路”在轮船的鸣笛、在码头的装卸、在桥梁的建造、在工厂的轰鸣中正创造无数新的中国故事。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)