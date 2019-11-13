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习近平和希腊总统共同参观雅典卫城博物馆

2019年11月13日08:07  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　当地时间11月12日，国家主席习近平和夫人彭丽媛在希腊总统帕夫洛普洛斯夫妇陪同下，参观雅典卫城博物馆。
　　新华社记者 丁 林摄

　　本报雅典11月12日电 （记者侯露露、张朋辉）当地时间11月12日，国家主席习近平和夫人彭丽媛在希腊总统帕夫洛普洛斯夫妇陪同下，参观雅典卫城博物馆。

　　地中海温暖的阳光透过玻璃幕墙洒入展厅，一座座古希腊神话人物和建筑雕像栩栩如生，展示着美和力量，诉说着希腊古典艺术的灿烂辉煌，令人仿佛徜徉于历史长河里，沉醉在文明画卷中。

　　两国元首夫妇认真听取讲解。习近平不时详细询问，驻足欣赏。兴致所至，帕夫洛普洛斯亲自介绍。

　　习近平说，古希腊建筑和雕塑成就是西方文明的瑰宝和杰出代表。中国作为东方古老文明的代表，虽然艺术表现形式与希腊不同，但也有许多艺术成就对后世影响深远。中希两国都拥有大量文化遗产，双方可以在修复和保护重要文化历史遗产方面加强合作。由于历史原因，中希两国都有大量珍贵文物迄今仍然流失海外，双方可以加强合作，使这些文物能够尽早回到自己的祖国。

　　习近平强调，今天的参观给我留下了美好难忘的印象，使我加深了对古希腊文明的了解，感受到历史的震撼，也进一步认识到中希作为两大古老文明之间的诸多相通和相似之处。再次感谢总统先生以及希腊政府和人民对我的盛情款待。这次对希腊的访问，我感触良多，一言难尽。我们一道回味历史，以古鉴今，展望未来，决定中希要更加紧密地携手开辟更加美好的明天。双方尤其要加强人文交流，倡导文明对话，为推动不同文明和国家包容互鉴、和谐共处，为促进世界和平繁荣，建设人类命运共同体作出应有的贡献。

　　帕夫洛普洛斯表示，习近平主席对希腊的访问开启了希中关系的新篇章。这两天，我同习近平主席的对话交流深入融洽，心灵相通。希中两国都有着深厚的文明积淀，古老、灿烂、伟大的文明将两国人民的心紧紧联系在一起。您给予希腊文明应有的理解和尊重，将希腊视为东西方文明沟通的桥梁，我代表希腊人民衷心感谢您。希腊十分尊敬悠久的中华文明，钦佩中国现代化建设成就，赞赏中国在国际上奉行崇高的道义标准。如果世界各国都秉持这样的理念，人类前进的道路将越走越宽广。为了世界和平，为了人类更加美好的未来，希中两国要加强交流合作。

　　丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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