访问希腊期间，习主席为何专门来到这个地方

当地时间11月11日，国家主席习近平和夫人彭丽媛在希腊总理米佐塔基斯夫妇陪同下，共同参观中远海运比雷埃夫斯港项目。新华社记者李学仁摄

新华社雅典11月12日电当地时间11月11日，习近平主席继续在希腊的访问行程——上午，分别同希腊总统帕夫洛普洛斯、总理米佐塔基斯举行会谈；下午，不辞辛劳来到雅典西南约10公里处的中远海运比雷埃夫斯港项目参观。

这是习近平和夫人彭丽媛同米佐塔基斯夫妇在港口楼顶平台合影。新华社记者谢环驰摄

比雷埃夫斯港。新华社记者赖向东摄

在习近平主席今年的出访行程安排中，专程参观具体项目的并不多。这次来到比港，又有哪些深意？

推动“龙头”项目

希腊地处海上丝绸之路与陆上丝绸之路的交汇点，是“一带一路”的天然合作伙伴。中希共建“一带一路”，比港是当之无愧的“龙头”。

自2010年中国企业正式参与运营，比港交出了十分亮眼的“成绩单”：全球排名从93位跃升至32位，坐上地中海第一大港的交椅，对希腊的直接经济贡献超过6亿欧元。

希腊最大港口比雷埃夫斯港。新华社记者吴鲁摄

比港发展蒸蒸日上，离不开习近平主席亲自关心、亲自推动：

——2014年7月，习近平主席在希腊罗德岛会见时任希腊总理萨马拉斯时表示，中方支持中国企业经营好比雷埃夫斯港项目；

日新月异的比雷埃夫斯港。新华社发 帕诺斯·托马达基斯摄

——2017年5月，习近平主席在北京会见时任希腊总理齐普拉斯时说，中希双方应该着力将比雷埃夫斯港打造成地中海地区重要的集装箱中转港、海陆联运桥头堡、国际物流分拨中心，为中欧陆海快线以及“一带一路”建设发挥重要支点作用；

11月4日，国家主席习近平在上海会见希腊总理米佐塔基斯。新华社记者谢环驰摄

——2019年11月4日，习近平主席在上海会见希腊总理米佐塔基斯时指出，中方愿同希方一道，保持高层交往势头，深化友谊和互信，推动务实合作，特别是发挥好比雷埃夫斯港项目的引领和示范作用，共建“一带一路”。

这一次，习近平主席在米佐塔基斯总理陪同下参观比港，亲自为比港员工鼓劲加油，为比港发展指明方向：

这是习近平与当地员工代表亲切交谈，询问他们的工作和生活情况。新华社记者谢环驰摄

“希望双方再接再厉，搞好港口后续建设发展，实现区域物流分拨中心的目标，打造好中欧陆海快线。我相信比雷埃夫斯港的前景不可限量，合作成果一定会不断惠及两国及地区人民。”

11日，习近平主席和米佐塔基斯总理共同见证了双边合作文件的交换，其中就包括一份关于比港规划的谅解备忘录。

比雷埃夫斯港。新华社记者姚大伟摄

东方风来，旧貌新颜；比港未来，天地广阔。

倾听民生故事

习近平主席这次参观比港，有一个特别环节：同希方员工代表交流。

共建“一带一路”的旗舰项目建设得怎么样，当地百姓是不是有实实在在的获得感？习近平主席要听一听当地民众的心声。

4名希方员工代表，各有各的“比港故事”。

这是习近平和米佐塔基斯同中远当地员工代表等合影。新华社记者谢环驰摄

塔索斯·瓦姆瓦基季斯，比港商务部经理，2017年曾作为比港明星员工参加第一届“一带一路”国际合作高峰论坛，并在开幕式现场聆听了习近平主席的演讲。

在“民心相通”分论坛上，瓦姆瓦基季斯还向来自五湖四海的嘉宾讲述了比雷埃夫斯港的发展故事以及中希两个古老文明的交往故事。

帕特里夏·吉古，汽车码头部助理经理，毕业于英国布莱顿大学，虽然拥有“漂亮”的履历，经济不景气时，仍很难找到一份如意的工作。2012年，她在比港开启了自己的职业新生涯，从财务部门普通出纳到财务部门负责人，如今已是比港汽车码头部助理经理。

这是习近平与当地员工代表亲切交谈，询问他们的工作和生活情况。新华社记者李学仁摄

尼古拉斯·帕特马尼迪斯，行政部经理，在2016年中远海运收购比港港务局67%的股权、接手港务局经营之前，他是比港港务局质量检验部经理。

帕特马尼迪斯向习近平主席讲起公司最近推行的股权激励计划，在他看来，这一计划将推动比港向着双赢方向继续发展，并带领公司步入一个新时代。

9月6日，在希腊比雷埃夫斯港，装有进博会参展货物的冷箱正在装船。新华社记者李晓鹏摄

基里亚科斯·米拉皮蒂斯，码头轨道吊操作员，2010年中远海运全面接管比港2号、3号集装箱码头营运权那一年，成为“中远海运大家庭”一员，入职3个月后，儿子小米拉皮蒂斯出生了。

当时希腊债务危机汹涌澎湃，其他公司纷纷减员降薪，但中国公司始终信守承诺，向希方员工提供高于当地平均水平的工资。家中添丁，在比港的工作给米拉皮蒂斯一家提供了经济保障。

每年圣诞节，米拉皮蒂斯和吉古都会带着自己的孩子来公司参加圣诞联欢会，孩子们会得到一份可爱的礼物。不仅如此，比港还为员工提供免费午餐，向修造船区的失业家庭提供经济援助。在当地民众的心中，中国人不仅带来了效率与机遇，更带来了关爱与温情。

这是习近平夫妇和米佐塔基斯夫妇同中远当地员工等合影。新华社记者黄敬文摄

百闻不如一见。正如习近平主席对希方员工代表所说，中国倡议的“一带一路”不是口号和传说，而是成功的实践和精彩的现实。

彰显开放立场

参观现场，两艘巨轮、两列火车，很有“故事”。

停靠在比雷埃夫斯港的集装箱船“中远海运狮子座”和“中远海运比利时”。新华社记者霍小光摄

两艘巨轮，一艘是2万标准箱级集装箱船“中远海运狮子座”，一艘是1.4万标准箱级集装箱船“中远海运比利时”，它们满载着来自中国、新加坡、越南、马来西亚的货物，从太平洋经由苏伊士运河驶入地中海，将由比港驶往荷兰鹿特丹和德国汉堡。

两列“中欧陆海快线”班列整装待发。新华社记者殷博古摄

两列火车，一辆装载的是三星的货物，目的地是匈牙利的布达佩斯，一辆装载的是惠普的货物，即将驶往捷克帕尔杜比采。2014年，比港开通中欧陆海快线，海-铁联运开辟了贯通中东欧、覆盖7000多万人口的贸易新通道。

大洋相通，陆海相接，以比港为中心，一幅大开放大联通的生动图景徐徐展开。

千年沧桑，百年变局，两个古老文明携手合作，以智慧与担当，谱写新时代发展繁荣的新篇章。（记者：郝薇薇、骆珺、魏建华、郑晓奕、黄尹甲子、于帅帅，编辑：孙浩、王申）

(责编：燕勐、杨牧)