当地时间11月10日晚，国家主席习近平乘专机抵达雅典国际机场，开始对希腊共和国进行国事访问。图为习近平和夫人彭丽媛步出专机舱门。

新华社记者 谢环驰摄

本报雅典11月10日电 （记者王新萍、叶琦）当地时间11月10日晚，国家主席习近平乘专机抵达雅典国际机场，开始对希腊共和国进行国事访问。

习近平和夫人彭丽媛步出专机舱门，希腊外长登迪亚斯等政府高级官员在舷梯旁热情迎接。礼兵分列红地毯两侧，行注目礼。

习近平代表中国政府和中国人民向希腊政府和希腊人民致以诚挚问候和良好祝愿。习近平指出，希腊拥有悠久历史和灿烂文化，为人类文明进步作出了杰出贡献。中希文化交相辉映，友好交往源远流长。作为文明古国，中希双方均支持文明交流对话，推动不同文明和谐共生。近年来，中希关系保持高水平发展，两国高层交往密切，政治互信不断深化，以比雷埃夫斯港项目为标志的中希共建“一带一路”合作成果丰硕，在重大国际和地区问题上保持密切沟通和协调，为世界和平稳定和发展繁荣作出了贡献。

习近平指出，当前，中希都处在各自发展的关键阶段，深化双边关系、扩大务实合作，符合两国和两国人民根本利益。我期待着同帕夫洛普洛斯总统、米佐塔基斯总理等希腊领导人就新形势下中希关系发展深入交换意见，共同规划两国合作未来发展蓝图，一道推动中希全面战略伙伴关系开启新的篇章。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等陪同人员同机抵达。

中国驻希腊大使章启月也到机场迎接。

在结束对希腊的国事访问后，习近平还将赴巴西出席金砖国家领导人第十一次会晤。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)