葡语版专题片《习近平喜欢的典故》和《我们走在大路上》在巴西首播

新华社圣保罗11月11日电 由中国中央广播电视总台制作的两部葡萄牙语版专题片《习近平喜欢的典故》和《我们走在大路上》11日在巴西旗手传媒集团电视新闻频道和艺术频道黄金时段及新媒体平台开播上线。这两部专题片是首次在巴西播出。

中共中央宣传部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄，中国驻圣保罗总领事陈佩洁，巴西圣保罗州州长多利亚，巴西国会巴中议员阵线主席皮纳托，巴西旗手传媒集团总裁萨阿德等出席开播上线仪式。

慎海雄在致辞中说，今年是中国与巴西建交45周年，中巴全面战略伙伴关系在两国元首的引领下不断深化，已成为南南合作的典范。《习近平喜欢的典故》和《我们走在大路上》两部葡语版专题片的开播，将为巴西民众深入了解今天的中国打开一扇窗户，让巴西受众有机会领略习近平主席魅力风采，更加真切地感受古老中国70年巨变特别是中国人民进入新时代所呈现的精气神，加深两国人民的文化交流交融。

萨阿德表示，《习近平喜欢的典故》充满了哲学思考，习近平主席通过回溯中国历史和古代哲人的思想来审视当今，充分体现了他的人民情怀，他的思想与人民是紧密联系在一起的。《我们走在大路上》则通过大量史料讲述了新中国的发展历程和成功“密码”，值得其他国家借鉴。

多利亚说，巴中友好不仅限于经济和贸易，巴西人民希望更多地了解中国。相信两国媒体的合作和两部专题片的播出能够更好促进两国人民心灵相通，友谊地久天长。

这两部作品此前已被译成英语、意大利语、希腊语等多种语言在全球发布，获得广泛关注和热评。

当天，中央广播电视总台与旗手传媒集团合办的日播电视新闻专栏《中国故事》也同时推出。这档专栏节目选取每天发生在中国经济社会领域的新闻趣事，展示真实、立体、全面的新时代中国。

旗手传媒集团是巴西主流综合性商业媒体集团，其电视台、电台的影响力长期位居巴西和南美洲前列。旗下拥有40多个传媒品牌，覆盖人口超过1.5亿。

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