美方人士热议习近平主席在第二届进博会主旨演讲

人民网华盛顿11月9日电（记者 张梦旭）中国国家主席习近平在第二届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中，强调各国要以更加开放的心态和举措，共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济。近日，美国学界和工商界人士在接受人民网记者采访时表示,这一倡议对于世界经济发展和全人类共同繁荣都极为重要。

美国卡特中心中国项目主任刘亚伟博士对人民网记者说, 协商合作是解决贸易争端、加强知识产权保护、减少和消除非关税贸易壁垒的必由之路。任何试图以大吃小或使用极限压力迫使对方就范的措施都会适得其反。这是中国在中美贸易谈判开始后一直坚持的做法，也是中美贸易争端能够斗而不破的原因。他希望中方和美方继续本着协商合作的精神，共同朝最终达成协议的方向努力。

刘亚伟还表示，当今世界个别国家一而再、再而三地搞单边主义的时候，中国最好的应对就是高举多边主义旗帜，把中国市场与世界市场紧密联系起来。中国在短短几十年时间里实现了小康，中国目前已成立了国家国际发展合作署，中国可以把外交和援外更紧密的结合起来，考察其他发达国家在落实联合国2030年可持续发展议程上的有益经验，同时与最不发达国家加强沟通和协调，打造出一批样板项目，为落实联合国2030年可持续发展议程、构建人类命运共同体持续做出贡献。

美国印第安纳车轮有限公司总裁大卫·塞勒对人民网记者说，习近平主席强调要共建开放合作的世界经济，这对全人类的繁荣是非常重要的。当我们可以互相交换我们的商品和服务时，每个人都能从中受益。而各种贸易壁垒将降低世界经济的运行效率，并使各方利益受损。他还说：“当我在中国乘坐高铁、使用移动支付、了解中国在太空领域的成就时，我得出结论，中国在创新领域极为活跃。这是非常有益的，创新领域的进步能够让全人类从中受益。”

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