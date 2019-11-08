去过日本旅游的人，一定会发现日本境内有大大小小各式神社，而矗立在神社外的“鸟居”，被看作是“通往神域的入口”，以朱红色居多。

说到鸟居，很多人首先会想到京都伏见稻荷神社的千本鸟居。一座座鸟居并排而上，沿着山势绵延数公里，庄严、神秘、华丽……

还有一些鸟居设置在海面或湖面上，伴随潮涨潮落，日落月升，吸引着无数游客和摄影爱好者前来。日本最有名的水上鸟居，恐怕当属广岛县严岛神社大鸟居。

作者：Island

作者：雪祭

“作为日本三景之一的宫岛，海上大鸟居是它的标志。有幸在它大修前得见。蓝海青山，橙红鸟居格外醒目，独此一景。”

涨潮时，大鸟居被濑户内海的海水包围，落潮时，慢慢露出地面，人们可以近距离感受它的雄伟。

作者 ：jacky zhang

“退潮，海中鸟居显现，黄昏时刻的致幻景色。”

作者：阙思成

“鸟居是宫岛的一大特色建筑，在海水褪去后，游客可以近距离感受它的雄伟和美。 ”

相比严岛神社的大鸟居，箱根神社的鸟居靠山而建，邻水而立，别有一番风情。

作者：phoenix

“等待了近2个小时，把最后一波自拍客耗走后，在减光镜的帮助下，我尝试了三分钟的长曝光拍摄，又恰好赶上大雾弥漫，于是便有了这样的照片：红色的鸟居仿佛是通往异世界之门，被长曝光拉平的湖面变成了脚下的路，远处白色迷雾里等待我的是什么，未知…… 日本第一座水中鸟居get！”

作者：雪祭

“说起日本最标志的建筑，那必然是鸟居。箱根神社鸟居想必是最有特色的鸟居之一，游人纷纷来此打卡驻足。这座深山湖上的大鸟居也着实不负盛名。”

很多人不知道的是，在琵琶湖上也有一座鸟居。特别是日落时分，夕阳洒落，白须神社的水上鸟居静静地“漂”在湖面上，梦幻至极。

作者：本来无一物

“距离京都40分钟车程，在延历寺山脚，面对着琵琶湖。在此景此情之中，出现一座极具日本气息的神社。还有几只神鸟乌鸦，在鸟居上歇脚。可遇而不可求的美景。”

山口县的元乃隅稻成神社也有一座著名的鸟居，从神社到山崖，共有123座红色鸟居。它们虽然没有建在水上，但面朝大海，宏大不失秀美。2015年，被美国CNN电视台选为“日本最美的31道风景”之一。

作者：阙思成

“在蓝天的映照下，元乃隅稻成神社展现出了它最美的一面。红色的鸟居和蓝色海洋组成的美丽画面令人难忘。”

（图片均为2019中国人游日本摄影大赛投稿作品，转载请注明来源）

--关于大赛

作为日本国家旅游局“VISIT JAPAN”项目的重要组成部分，“2019 VISIT JAPAN中国人游日本摄影大赛”即日启动，欢迎大家晒出日本旅途中拍摄的美图、视频，投稿分享充满活力的日本万象。

本次大赛分摄影组和摄像组，征稿为期4个月，通过网络票选及专业评审，最终将从投稿作品中评选出14个优秀获奖作品，预计于2020年2月揭晓。我们还将通过网络媒体以及线下摄影展等形式，为优秀作品提供多元化的展示平台和分享渠道。佳能高端单反套机、松下智能家电、中日双人往返机票、酒店住宿券等豪华奖品整装待发，期待大家踊跃投稿！

--大赛官网：

http://visitjapan-photocontest.people.cn/2019/GB/index.html

--参赛方式：

1.发送电子邮箱

邮箱地址：photo_rmw@163.com

2.上传投稿系统（仅限摄影作品，图片大小限10M以内）

投稿系统：http://h5.people.com.cn/japan_2019/

(责编：楚天舒(实习生)、燕勐)