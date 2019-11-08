习近平将对希腊进行国事访问并赴巴西出席金砖国家领导人第十一次会晤

新华社北京11月7日电 外交部发言人华春莹7日宣布：应希腊共和国总统帕夫洛普洛斯、巴西联邦共和国总统博索纳罗邀请，国家主席习近平将于11月10日至15日对希腊进行国事访问，并赴巴西出席在巴西利亚举行的金砖国家领导人第十一次会晤。

本报北京11月7日电 （记者张慧中、李欣怡、吴姗）外交部7日举行中外媒体吹风会。外交部副部长马朝旭、秦刚介绍国家主席习近平即将对希腊进行国事访问并赴巴西出席金砖国家领导人第十一次会晤有关情况，并回答记者提问。

一、关于对希腊进行国事访问

秦刚表示，应希腊共和国总统帕夫洛普洛斯邀请，习近平主席将于11月10日至12日对希腊进行国事访问。这是今年我国元首对欧洲方向的又一次重要访问，也是中国国家主席时隔11年再次访希，对中希关系发展具有承前启后、继往开来的历史意义，也将为中欧关系发展和共建“一带一路”合作注入新的动力。中希同为文明古国，两国有着长期友好的传统。中希是相互尊重、守望相助的好朋友。双方始终相互理解、相互信任、相互帮助，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持。中希是共建“一带一路”、合作共赢的真朋友。希腊是较早同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧盟国家，希腊总理两次来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛。双方本着互利共赢的原则开展了卓有成效的合作，双边贸易投资持续增长。比雷埃夫斯港项目成为共建“一带一路”合作的旗舰项目，为推动希腊当地经济社会发展作出重要贡献，也为促进世界各地区互联互通发挥重要作用。中希是人民友好的亲朋友，均秉持开放包容理念，两国人民相敬相亲，人文交流非常密切。中希均主张不同文明应相互尊重、交流互鉴，共同倡议、推动文明对话。中希是“17+1”合作的新朋友。今年4月，希腊成为中国—中东欧合作机制的正式成员，希腊的加入为这一机制的发展增添了新的机遇，同时也有利于中欧关系发展和中欧互联互通。

秦刚表示，在正在举行的第二届中国国际进口博览会上，希腊作为主宾国参展，米佐塔基斯总理专程率团与会，习近平主席同米佐塔基斯总理举行了会见，两国领导人共同参观了希腊国家馆。米佐塔基斯总理表示，希腊各界热切期待习近平主席访问希腊。访问期间，习近平主席将分别同帕夫洛普洛斯总统、米佐塔基斯总理会谈，巩固两国政治互信与传统友谊，深化贸易投资、基础设施等领域务实合作，践行多边主义、自由贸易和构建开放型世界经济，两国领导人还将进行文化交流互动，共同提倡文明对话。双方将发表关于进一步加强全面战略伙伴关系的联合声明，规划双边关系发展蓝图，签署投资、教育等政府间合作文件以及港口、金融、能源等领域商业协议。

秦刚表示，“周虽旧邦，其命维新”。中国和希腊都是文明古国，面对百年未有之大变局，都面临着实现发展繁荣的复兴使命。作为东西方古老文明的发源地和传承者，中希两国可以为应对当今世界面临的各种问题和挑战提供智慧和启示。习近平主席此次访问希腊将体现古老的中华文明古国对古老的希腊文明的尊重和欣赏，体现中国对同包括希腊在内的世界各国携手共建人类命运共同体的重视和期待。相信此访将全面提升双边合作交流水平，为中欧关系发展增添新动力，取得丰硕成果。

二、关于出席金砖国家领导人第十一次会晤

马朝旭表示，金砖国家领导人第十一次会晤将于11月13日至14日在巴西首都巴西利亚举行。应巴西总统博索纳罗邀请，习近平主席将出席会晤。届时，习近平主席将出席金砖国家工商论坛闭幕式，领导人会晤闭门会议、公开会议、金砖国家领导人同金砖国家工商理事会和新开发银行对话会等一系列活动并发表重要讲话。会议将发表领导人宣言。习近平主席将同巴西总统博索纳罗举行会谈，签署多领域合作文件，还将同其他与会国家领导人举行双边会见，就双边关系、金砖合作等问题交换看法。

马朝旭表示，当前，国际形势面临百年未有之大变局。面对前所未有的机遇与挑战，越来越多的国家将目光投向金砖，期待金砖国家为国际社会增添新动力，注入正能量。中方赞赏巴西作为主席国为会晤筹备所作努力，愿同巴方及各方一道，共同推动会晤取得丰硕成果。中方期待会晤取得四方面成果：一是深化伙伴关系，保持金砖合作的积极势头。中方期待金砖国家进一步增进政治互信，深化互利合作，打造更全面、更紧密、更广泛的伙伴关系。二是共同维护多边主义，完善和加强全球治理。中方期待同其他金砖国家一道，继续高举多边主义旗帜，维护以规则为基础的多边贸易体制，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以联合国为核心的国际体系，推动构建更加平等、开放、透明、包容的全球治理体系，维护新兴市场和发展中国家的共同利益和发展空间。三是顺应新工业革命潮流，助力五国经济转型升级。金砖国家新工业革命伙伴关系是去年约翰内斯堡会晤取得的重要成果，一年以来，新工业革命伙伴关系建设工作取得可喜进展。中方期待同各方一道，加快推进新工业革命伙伴关系建设，深入挖掘具体项目合作潜力，为五国实现高质量发展注入强劲动力。四是丰富务实合作内涵，巩固“三轮驱动”合作架构。中方期待同各方一道，继续推动经贸财经、政治安全、人文交流三大领域合作不断走深走实，打造更多契合五国发展需求、符合五国人民利益的合作项目，推动金砖合作迈上新水平。相信在各方共同努力下，在五国领导人的政治引领下，金砖国家领导人第十一次会晤必将取得圆满成功。金砖国家必将为促进世界和平与发展、构建人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 02 版）

(责编：马昌、岳弘彬)