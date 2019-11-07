栗战书同塞浦路斯议长会谈

据新华社北京11月6日电 （记者郑明达）全国人大常委会委员长栗战书6日在人民大会堂同塞浦路斯议长西卢里斯举行会谈。

栗战书欢迎西卢里斯正式访华并出席第二届中国国际进口博览会。

栗战书强调，进博会是中国敞开大门欢迎各国推介优势产品、开拓中国市场的一场盛会。习近平主席在开幕式上作了主旨演讲，再次向世界发出了“开放的大门只会越开越大”的中国声音。中方愿同塞方一道，以共建“一带一路”为主线提升互利合作水平，搭建好人文交流的桥梁，推动中塞友好合作取得新的成果。中国全国人大愿同塞浦路斯议会积极推动落实两国元首重要共识，加强友好往来，开展立法和治国理政经验交流，为两国各领域务实合作提供法律保障和支持。

栗战书表示，中国共产党刚刚召开了十九届四中全会，就国家制度和国家治理体系建设作出全面部署。中国国家制度和国家治理体系具有多方面显著优势，这些优势是我们坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的基本依据。中国共产党不断根据人民愿望、时代步伐、世界潮流与时俱进，对国家的各项制度进行自我完善和发展，与世界进行更好的利益融合和发展战略对接，把我国制度优势转化为治理效能，在推动国家发展进步的同时，维护世界和平稳定。

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