李克强同泰国总理会谈并会见记者

会谈前，巴育在总理府前广场为李克强举行隆重欢迎仪式。

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李克强会见泰国国会主席兼下议院议长川·立派。

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本报曼谷11月5日电 （记者白阳、赵益普）当地时间11月5日上午，国务院总理李克强在曼谷总理府同泰国总理巴育举行会谈。

李克强祝贺泰方成功主办东亚合作领导人系列会议。他表示，中泰是亲密友好邻邦，两国关系始终健康稳定发展。前不久，习近平主席为诗琳通公主颁授“友谊勋章”，体现了中泰两国人民之间深厚的友谊。中方愿同泰方巩固政治互信，深化互利合作，密切人文交流，推动中泰全面战略合作伙伴关系不断深入发展。

李克强指出，中方愿将“一带一路”倡议同泰国发展战略相衔接，实现共商共建共享。我们支持泰国“东部经济走廊”（EEC）建设，愿将此作为开展第三方市场合作的重要平台。中方鼓励本国企业按照市场化、商业化原则参与泰交通基础设施建设，用好跨境电子商务平台，扩大泰国大米等优质农产品对华出口。中方愿同泰方就经济特区、产业园区发展、推进减贫事业等交流经验。进一步促进两国民心相通，加强人员往来，深化教育、旅游等人文合作，让“中泰一家亲”亲上加亲。

李克强强调，中方赞赏泰方担任东盟轮值主席国为促进中国－东盟关系发展所作努力，特别是推动基本结束区域全面经济伙伴关系协定谈判。中方愿继续同包括泰国在内的东盟国家一道，推进区域经济一体化，推动中国－东盟关系和东亚合作迈上新台阶。

巴育热烈欢迎李克强总理正式访问泰国并出席东亚合作领导人系列会议，感谢中方对泰方作为东盟主席国的支持。巴育表示，泰中关系发展顺利，两国高层交往密切。泰方希将“东部经济走廊”同中国粤港澳大湾区建设相对接，欢迎更多中国企业来泰投资建厂，开展电子商务、第三方市场、高速铁路、5G技术、数字经济等领域合作。泰国将继续积极支持东盟－中国关系发展。

会谈后，两国总理共同见证中泰科技创新、新闻等领域双边合作文件的签署。双方发表了政府间联合新闻声明。

会谈前，巴育在总理府前广场为李克强举行隆重欢迎仪式。两国总理登上检阅台，军乐队高奏中泰两国国歌。李克强在巴育陪同下检阅了仪仗队。

访泰期间，李克强还同泰华各界人士代表亲切见面。

本报曼谷11月5日电 （记者白阳、林芮）国务院总理李克强当地时间11月5日上午在曼谷总理府与泰国总理巴育共同会见记者。

两国总理积极评价中泰合作取得的新成果。李克强表示，泰国是中国平等、互利的好朋友和好伙伴。双方互补优势强、合作潜力大。中泰两国的合作，正如曼谷湄南河上航行的长尾船，同舟共济，快速前进，行稳致远。我们愿同泰方共同努力，深化睦邻友好关系，合作应对挑战，实现互利共赢。

双方一致同意加强互联互通合作，推动粤港澳大湾区建设与泰“东部经济走廊”（EEC）更好对接。加快推进中泰铁路建设，深化经贸、电子商务、智慧城市、执法安全等方面合作。双方愿就扶贫、发展等议题保持交流，分享经验，为两国人民谋福祉。

李克强指出，本次东亚合作领导人系列会议一个重大成果，就是基本结束区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判，再经各方共同努力，将建成世界上人口最多、成员最多元、发展潜力最大的自贸区。这向世界发出维护多边主义和自由贸易的强烈信号。我们对明年签署协议充满信心，希望各方加快推动RCEP落地，使参与国人民尽早受益。

关于“南海行为准则”（COC）磋商，李克强表示，COC是以《南海各方行为宣言》为基础、更具实质内容的升级版，磋商正在取得积极进展。我们愿同有关域内国家共同努力，为早日达成COC作出重要贡献，共同维护南海的持久和平与安宁。

本报曼谷11月5日电 （记者白阳、赵益普）当地时间11月5日上午，国务院总理李克强在曼谷新国会大厦会见泰国国会主席兼下议院议长川·立派。

李克强高度评价当前中泰关系发展，赞赏泰国国会长期以来为促进两国友好所作努力，表示中方愿同泰方继续深化包括立法机构在内的各领域交流与合作，持续巩固两国关系的民意基础，让“中泰一家亲”亲上加亲。我们愿同泰方加强在地区和国际事务中的沟通与协调，推动中国－东盟关系和区域一体化不断向前发展。

本报北京11月5日电 （记者白阳）国务院总理李克强5日在结束出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十八次会议并正式访问乌兹别克斯坦、出席东亚合作领导人系列会议并正式访问泰国后，乘专机回到北京。国务委员兼国务院秘书长肖捷等陪同人员同机抵京。

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