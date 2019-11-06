李克强出席第三次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议

当地时间11月4日晚，国务院总理李克强在泰国曼谷出席第三次区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）领导人会议。

新华社记者 翟健岚摄

本报曼谷11月4日电 （记者白阳、赵益普）国务院总理李克强当地时间11月4日晚在泰国曼谷出席第三次区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）领导人会议。东盟十国以及韩国、日本、澳大利亚、新西兰、印度等国家领导人与会。泰国总理巴育主持会议。

李克强在发言中表示，RCEP谈判历时7年，今天我们正式对外宣布15个成员国整体上结束谈判，也做出了各方协商解决有关后续问题的安排。这标志着世界上人口数量最多、成员结构最多元、发展潜力最大的东亚自贸区建设取得重大突破。谈判最终充分照顾了各方利益关切，体现了参与方发展诉求最大公约数。这有利于地区国家在面临经济下行压力背景下，加快区域经济一体化进程，也有利于在保护主义抬头的背景下，提振各国携手抵御风险挑战的预期。各方要一鼓作气，在年底前完成少数遗留问题的磋商，尽快准备好可供签署的完整法律文本，加快国内程序，确保协定在明年RCEP领导人会议上正式签署，让谈判成果尽早惠及各国人民。中方愿本着互谅互让的精神，与各方一道，继续协商解决与印度谈判中面临的问题，欢迎印度尽早加入到协定中来。

各国领导人积极评价RCEP谈判取得重大进展，一致认为当前形势下，完成RCEP谈判，有利于对外发出致力于构建开放型世界经济、支持多边贸易的信息，改善地区贸易和投资环境，推进贸易投资自由化便利化，帮助各国更好应对挑战，增强地区未来发展潜力，造福地区各国人民。各方期待在明年领导人会议上签署该协议。

肖捷参加会议。

《 人民日报 》（ 2019年11月06日 07 版）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)