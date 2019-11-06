李克强出席第十四届东亚峰会

当地时间11月4日下午，国务院总理李克强在泰国曼谷出席第十四届东亚峰会。

新华社记者 姚大伟摄

本报曼谷11月4日电 （记者白阳、林芮）国务院总理李克强当地时间11月4日下午在泰国曼谷出席第十四届东亚峰会。东盟十国领导人以及韩国总统文在寅、俄罗斯总理梅德韦杰夫、日本首相安倍晋三、印度总理莫迪、澳大利亚总理莫里森、新西兰总理阿德恩、美国总统国家安全事务助理奥布莱恩等与会。泰国总理巴育主持会议。

李克强表示，当前国际形势纷繁复杂变化，地区热点此起彼伏，世界经济增长动能减弱。这些不稳定不确定因素也给东亚地区带来负面影响，抵御新的风险和挑战、保持经济稳定增长、维护和平与发展大局的任务显得更加紧迫艰巨。

李克强指出，东亚峰会应坚持成立之初的“领导人引领的战略论坛”定位，平衡推进政治安全合作与社会经济发展、战略沟通与务实合作，坚持东盟中心地位，坚持聚焦东亚和亚太，维护好现有区域合作架构，使合作保持在正确轨道上。

——坚持合作共赢，共同构建开放型世界经济。我们应继续发扬应对国际金融危机、东亚金融危机时同舟共济的精神，加强合作、共同应对。要坚定支持多边主义和自由贸易，推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

——坚持发展为先，实现共同繁荣。本次峰会将发表《关于可持续伙伴关系的声明》，有利于各方共同推动本地区实现更加均衡、高效、可持续发展。要坚持创新驱动，培育增长新动能。明年是中国—东盟数字经济合作年，中方愿与东盟加强在智慧城市、数字经济、人工智能、电子商务等领域合作。各方应努力营造良性竞争、开放合作的创新环境，让更多国家和人民分享创新资源和成果。

——坚持非传统安全合作，维护共同安全。面对非传统安全挑战，要加强对话沟通，合力应对。中方将于本月在华举办反恐联合演习，继续资助联合国相关机构于下月在泰国举行地震应急演练，为应对非传统安全威胁作出贡献。

李克强强调，中国同东盟国家多年来为保持南海和平稳定作出持续努力，不断凝聚共识。中方去年提出三年完成“南海行为准则”的愿景，得到各方积极响应。“准则”第一轮审读已于今年7月完成，早于预期目标，第二轮审读也已启动。各方正努力争取2021年底或更早达成“准则”。希望各方为此营造良好的环境。南海的航行自由不存在任何问题。域内国家有能力、有智慧完成“准则”的制订，共同维护南海和平稳定。域外国家并非南海问题的当事方，应切实尊重并支持地区国家的努力。

与会领导人表示，东亚峰会是领导人引领的地区重要战略论坛，多年来各领域合作取得积极成果。新形势下，各方要增进互信，扩大合作，促进可持续发展，共同应对气候变化、恐怖主义等传统、非传统挑战。东亚不应成为大国博弈的棋盘，致力于促进合作与共同发展，反对零和博弈。各方致力于尽快完成RCEP谈判，提升区域经济一体化水平。欢迎“准则”磋商取得积极进展，希望各方推进海上合作，通过对话协商妥善管控分歧，共同维护地区和平稳定。

会议通过了《关于可持续伙伴关系的声明》以及关于打击毒品传播、合作打击跨国犯罪的声明等成果文件。

当日中午，李克强在曼谷出席了可持续发展午餐会。

肖捷出席会议。

《 人民日报 》（ 2019年11月06日 07 版）

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