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习近平和彭丽媛设宴欢迎出席第二届中国国际进口博览会的各国贵宾

2019年11月05日08:43  来源：人民网－人民日报
 

　　11月4日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛在上海和平饭店举行宴会，欢迎出席第二届中国国际进口博览会的各国贵宾。这是习近平发表致辞。
　　新华社记者 王 晔摄

　　11月4日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛在上海和平饭店举行宴会，欢迎出席第二届中国国际进口博览会的各国贵宾。这是宴会前，习近平和彭丽媛同法国总统马克龙夫妇、牙买加总理霍尔尼斯夫妇、希腊总理米佐塔基斯夫妇、塞尔维亚总理布尔纳比奇等外方贵宾合影留念。
　　新华社记者 鞠 鹏摄

　　新中国成立70年特别是改革开放40多年来，中国取得举世瞩目成就，中华大地发生了沧桑巨变。从中国的发展历程中，我们深刻体会到，世界好，中国才能好；中国好，世界才更好

　　中国国际进口博览会在短时间内，从无到有，迅速吸引了世界各国和企业广泛参与，成为全球贸易发展史上的一大创举，成为新时代国际合作的又一重要平台。中国举办国际进口博览会，主动扩大进口，是着眼于推动新一轮高水平对外开放、深化共建“一带一路”国际合作、共同构建开放型世界经济的主动作为。中国国际进口博览会交易的是商品和服务，交流的是文化和理念，迎的是五洲客，计的是天下利，顺应的是各国人民对美好生活的向往。

　　

　　本报上海11月4日电 （记者李泓冰、管克江）国家主席习近平和夫人彭丽媛4日晚在上海和平饭店举行宴会，欢迎出席第二届中国国际进口博览会的各国贵宾。

　　金秋时节，十里外滩，浦江两岸，广厦林立，流光溢彩，一派繁荣景象。拥有近百年历史的和平饭店与不到30年间拔地而起的陆家嘴金融中心交相辉映，共同见证申城的发展变迁和中国的开放历程。

　　晚6时许，法国总统马克龙夫妇、牙买加总理霍尔尼斯夫妇、希腊总理米佐塔基斯夫妇、塞尔维亚总理布尔纳比奇等外方贵宾陆续抵达。习近平和彭丽媛同他们亲切交流并合影留念。

　　晚7时许，宴会开始。习近平发表致辞，代表中国政府和中国人民热烈欢迎各国领导人和嘉宾的到来。

　　习近平指出，近代以来，上海就有“江海之通津，东南之都会”的美誉，引领中国开放风气之先，近几十年来更成长为一座国际化大都市。新中国成立70年特别是改革开放40多年来，中国取得举世瞩目成就，中华大地发生了沧桑巨变。从中国的发展历程中，我们深刻体会到，世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。

　　习近平强调，中国国际进口博览会在短时间内，从无到有，迅速吸引了世界各国和企业广泛参与，成为全球贸易发展史上的一大创举，成为新时代国际合作的又一重要平台。中国举办国际进口博览会，主动扩大进口，是着眼于推动新一轮高水平对外开放、深化共建“一带一路”国际合作、共同构建开放型世界经济的主动作为。中国国际进口博览会交易的是商品和服务，交流的是文化和理念，迎的是五洲客，计的是天下利，顺应的是各国人民对美好生活的向往。“潮平两岸阔，风正一帆悬。”让我们共同扬起合作之帆，乘着时代发展的东风，推动世界经济之船扬帆远航，驶向生机盎然的春天。

　　宴会在欢乐祥和的气氛中进行。大家共同举杯，预祝第二届中国国际进口博览会圆满成功，祝愿各国发展繁荣、人民幸福安康。

　　丁薛祥、李强、杨洁篪、胡春华、黄坤明、王毅、赵克志、何立峰等参加上述活动。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月05日 01 版）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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