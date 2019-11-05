11月4日，国家主席习近平在上海会见米佐塔基斯。

新华社记者 谢环驰摄

本报上海11月4日电 （记者王芳、陈尚文）国家主席习近平4日在上海会见希腊总理米佐塔基斯。

习近平欢迎米佐塔基斯来华出席第二届中国国际进口博览会。习近平指出，中国举办进口博览会是中国坚定支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放市场的重大举措，有利于促进各国经贸交流合作，促进国际贸易和世界经济增长。我们乐见希腊作为主宾国，利用进博会这一平台向中国消费者积极推介本国优质特色产品。

习近平强调，中希关系传统友好，彼此相互理解、相互尊重，政治互信稳固，合作基础良好。中方愿同希方一道，保持高层交往势头，深化友谊和互信，推动务实合作，特别是发挥好比雷埃夫斯港项目的引领和示范作用，共建“一带一路”，着力推动能源、交通、通信等领域合作取得更多成果。中希都是文明古国，双方要促进人文交流，倡导文明对话互鉴，就重大国际问题保持沟通协调。欢迎希腊加入中国—中东欧合作机制，期待希腊发挥积极作用。

米佐塔基斯表示，非常高兴率希腊大型经贸代表团来华参加第二届中国国际进口博览会。希腊和中国同为文明古国，两国传统友谊源远流长，互利合作惠及人民，特别是比雷埃夫斯港项目已经成为共建“一带一路”的旗舰项目。希腊高度重视中国，赞赏中国的发展理念和取得的发展成就，是中国可靠的合作伙伴，在涉及中国核心利益问题上坚定支持中方。希腊人民热切期待习近平主席早日访问希腊。希腊将继续向中国开放，欢迎中国企业投资。希腊将同中方一道维护多边主义，积极参与中东欧国家同中国合作。相信希中关系未来将更加光明。

丁薛祥、李强、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)