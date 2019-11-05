习近平会见牙买加总理

11月4日，国家主席习近平在上海会见霍尔尼斯。

新华社记者 丁 林摄

本报上海11月4日电 （记者王芳、赵成）国家主席习近平4日在上海会见牙买加总理霍尔尼斯。双方同意将两国共同发展的友好伙伴关系提升为战略伙伴关系。

习近平对霍尔尼斯来华出席第二届中国国际进口博览会并正式访华表示欢迎。习近平指出，中牙同属发展中国家，都处在各自发展关键阶段，两国合作具有巨大潜力和广阔前景。希望双方共同努力，推动新时期中牙战略伙伴关系不断向前发展。

习近平强调，中牙双方要保持高层交往，加强治国理政经验交流，加强发展战略对接，以共建“一带一路”为契机，推动合作增速提质，密切人文交流。中方支持中国企业赴牙买加投资，欢迎更多牙买加特色优势产品进入中国。中方愿同牙方一道，致力于推动中国同加勒比国家关系发展，并加强在国际和多边领域合作，共同维护多边主义和多边贸易体制，捍卫发展中国家共同利益。

霍尔尼斯表示，非常荣幸在中华人民共和国成立70周年之际应邀访华并出席第二届中国国际进口博览会。中国70年来特别是改革开放40多年来取得的伟大成就世所罕见，使数以亿计人民摆脱贫困，也推进了全球经济治理，使包括牙买加在内的各国人民受益，牙方由衷钦佩。您倡议举办国际进口博览会，展示了远见卓识。中国进一步向世界开放市场，将极大促进全球经济的可持续发展。牙方希望学习借鉴中国的成功发展经验，愿积极参与共建“一带一路”，加强基础设施建设、物流、旅游、文体等领域合作交流。牙方坚定支持多边主义，愿为促进加勒比地区国家同中国关系发挥积极作用。

丁薛祥、李强、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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