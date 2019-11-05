李克强出席东盟与中日韩领导人会议

11月4日，国务院总理李克强在泰国曼谷出席第22次东盟与中日韩（10+3）领导人会议。图为与会领导人集体合影。

新华社记者 黄敬文摄

本报曼谷11月4日电 （记者丁子、白阳）国务院总理李克强当地时间11月4日上午在泰国曼谷出席第22次东盟与中日韩（10+3）领导人会议。东盟十国领导人以及韩国总统文在寅、日本首相安倍晋三共同出席。泰国总理巴育主持会议。

李克强在发言中表示，10+3合作因应对亚洲金融危机而诞生，走过了不平凡的发展历程，不仅造福了地区国家和人民，也为促进亚洲乃至世界经济发展作出了积极贡献，成为区域合作的成功样板，经验弥足珍贵。当前，国际形势经历深刻复杂变化，世界经济增速放缓，保护主义日益抬头，给东亚国家发展带来新的风险和挑战。10+3国家有责任加强团结协作，共同抵御风险挑战，拓展广阔发展空间，为地区和世界经济稳定增长注入新动能。

李克强指出，我们应进一步挖掘潜力，推动10+3合作取得更多实质性成果：

第一，推进更高水平的经济一体化。通过共同努力，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）15个成员国已结束全部文本谈判以及实质上所有市场准入谈判。这是世界上人口数量最多、成员结构最多元、发展潜力最大的东亚自贸区建设取得的重大突破，必将有力推动区域经济一体化进程，维护自由贸易，提振市场信心。我们愿在此基础上加快中日韩自贸区谈判进程，朝着建设东亚经济共同体的目标迈进。

第二，支持地区互联互通建设。中方支持发表《互联互通再联通倡议的声明》，做好共建“一带一路”倡议与地区互联互通倡议深入对接，在共建经济走廊、发展经贸产业园区、加快市场规则及标准“软联通”等方面加强合作。

第三，夯实地区金融合作。各方应根据《10+3财金合作战略方向》愿景文件共识，探索通过财金合作完善区域经济治理架构，服务区域经济一体化需要。我们欢迎完成《清迈倡议多边化协议》首次定期审议，支持进一步探讨本币出资，强化本币在区域贸易投资中的使用。

第四，促进可持续发展。中方愿与各方落实联合国2030年可持续发展目标，通过“东亚减贫合作倡议”同各方分享发展经验。中方也愿通过澜沧江—湄公河合作、中国—东盟东部增长区合作等次区域合作机制，协助地区缩小发展差距。中方支持建立10+3灾害管理部长会机制，愿在明年承办首次部长级会议。

第五，深入开展人文交流。用好10+3合作基金，开展更多民众喜闻乐见的合作项目。10+3文化城市网络已于10月启动，中方欢迎建立10+3合作网站，将继续办好10+3媒体合作研讨会、10+3青年科学家论坛等活动，加强文明交流互鉴，促进民众间相知相亲。

与会领导人积极评价10+3合作一年来在促进地区经济社会发展方面取得的成果。高度赞赏RCEP谈判取得重大突破，致力于2020年签署协议，促进地区贸易和投资自由化便利化。欢迎10+3互联互通再联通声明，推进高质量基础设施建设。支持加强清迈倡议多边化的有效性，维护金融稳定。面对世界经济增长放缓，10+3要发挥引领作用，加强机制建设，深化相互依存，拓展贸易投资、智慧城市、人文交流、应对气候变化、灾害管理等领域合作，共同应对挑战，为地区稳定与繁荣贡献力量。

会议通过了《东盟与中日韩领导人关于互联互通再联通倡议的声明》。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)