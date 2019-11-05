韩正会见哈萨克斯坦第一副总理斯迈洛夫

本报北京11月4日电 （记者王远）中共中央政治局常委、国务院副总理、中国和哈萨克斯坦合作委员会中方主席韩正4日在北京会见哈萨克斯坦第一副总理、委员会哈方主席斯迈洛夫，并共同举行中哈合作委员会第九次会议。

韩正表示，中哈建交27年来，两国关系始终保持健康稳定发展，成为邻国间关系的典范。今年是中哈关系的丰收年，两国元首一致决定发展中哈永久全面战略伙伴关系，赋予两国关系新定位、新内涵，开启了中哈关系发展的新阶段。双方要共同落实好两国元首共识，不断拓展各领域合作的广度和深度，推动双方关系不断迈上新台阶。

韩正指出，中哈合作委员会作为统筹、协调和指导中哈合作的政府间机制，对推动两国关系和各领域合作发挥着重要作用。中哈合作委员会第八次会议召开以来，两国发展战略对接走深走实，贸易投资产能合作迅速发展，金融合作深入推进，人文合作亮点纷呈，安全、环保、能源、科技、地矿等领域合作不断深化，取得了一系列成果。

韩正强调，中哈合作具有坚实基础、巨大潜力和广阔前景。下一阶段双方要坚持聚焦重点，扎实推动产能、交通、农业、能源等领域务实合作，推动重大合作项目顺利实施；要大力推动对接，落实好共建丝绸之路经济带与“光明之路”新经济政策对接合作规划路线图，充分发挥双方合作互补优势；要强化创新驱动，积极开展数字产业、区块链、生物技术等领域合作，打造双方合作新增长点；要着力破解难题，出台更多便利化举措，扫除双方合作中的障碍，为两国持续扩大合作营造良好环境；要切实保障权益，提升双方企业参与合作的安全感。

会后，韩正和斯迈洛夫签署了《中哈合作委员会第九次会议纪要》。

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