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李克强出席上合组织成员国政府首脑（总理）理事会会议

2019年11月04日08:32  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　十一月二日，国务院总理李克强在塔什干出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十八次会议。
　　新华社记者 黄敬文摄

　　本报塔什干11月2日电  （记者白阳）当地时间11月2日上午，国务院总理李克强在塔什干出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十八次会议。乌兹别克斯坦总理阿里波夫、俄罗斯总理梅德韦杰夫、哈萨克斯坦总理马明、吉尔吉斯斯坦总理阿布尔加济耶夫、塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达和巴基斯坦、印度政府代表以及观察员国代表与会。

　　李克强在讲话中表示，上合组织成立18年来，始终保持良好发展势头，在诸多领域的合作成果丰硕。今年6月比什凯克峰会上，习近平主席倡议构建更加紧密的上合组织命运共同体。当前国际形势正在发生复杂深刻变化，不稳定不确定因素明显增加，世界经济增长动能减弱。上合组织成员国应增进团结互信，丰富合作内涵，携手应对挑战，落实好元首峰会共识，推进上合组织合作。

　　一是筑牢安全屏障，夯实发展根基。二是扩大开放融通，拓展发展空间。三是完善联通格局，畅通高质量发展路径。四是培育创新亮点，增强发展新动能。五是坚持以人为本，共享发展成果。

　　李克强强调，当前，上合组织已进入承前启后大发展的关键时期。让我们继续弘扬“上海精神”，齐心协力，深化合作，为地区乃至世界的和平稳定与发展繁荣作出新的贡献。

　　与会各方充分肯定一年来上合组织发展合作取得新进展，表示愿抓住机遇，秉持“上海精神”，增进团结协作，全面落实比什凯克峰会成果，维护多边主义和自由贸易，发挥互补优势与合作潜力，拓展各领域务实合作，共同打击恐怖主义和极端势力，促进各自发展和地区繁荣稳定。

　　李克强同与会成员国领导人签署并发表联合公报，批准上合组织经贸、铁路、数字经济等领域多项合作文件和决议。

(责编：楚天舒(实习生)、燕勐)
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