李克强出席第二十二次中国—东盟领导人会议

当地时间11月3日上午，国务院总理李克强在泰国曼谷出席第二十二次中国—东盟（10+1）领导人会议。这是与会领导人集体合影。

新华社记者 翟健岚摄

本报曼谷11月3日电 （记者丁子、白阳）当地时间11月3日上午，国务院总理李克强在泰国曼谷出席第二十二次中国—东盟（10+1）领导人会议。东盟轮值主席国泰国总理巴育以及菲律宾总统杜特尔特、文莱苏丹哈桑纳尔、印尼总统佐科、马来西亚总理马哈蒂尔、越南总理阮春福、缅甸国务资政昂山素季、新加坡总理李显龙、老挝总理通伦、柬埔寨首相洪森与会。李克强与巴育共同主持会议。

李克强在发言中表示，中国和东盟建立对话关系以来，给双方和地区都带来福祉。中国始终支持东盟在东亚合作中的中心地位。习近平主席提出要携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体。中国同东盟始终相互尊重、平等相待，通过对话协商妥善解决争议，维护地区和平稳定。我们坚定走共同发展道路，促进经贸合作在高水平上持续跃升。我们不断推动文明互鉴，夯实民意基础，促进民心相通，去年人员往来达5700万人次。

李克强指出，当前世界经济下行压力增大，给各国带来新的严峻挑战。中国和东盟国家应共同维护多边主义和自由贸易，携手共同抵御风险，实现共同发展。要坚持普惠共赢，加快经贸合作升级。早日完成区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判，为东亚经济一体化奠定基础。落实好中国—东盟自贸区升级议定书，促进贸易投资自由化便利化。要增强战略互信，维护地区和平稳定。“南海行为准则”（“准则”）是《南海各方行为宣言》（“宣言”）的升级版。去年中方提出争取三年达成“准则”的愿景。各方已经提前完成第一轮审读，启动第二轮审读。希望各方遵循“宣言”各项原则，按照共同商定的时间表积极推进磋商，相向而行，维护好南海和平稳定。要坚持世代友好，持续密切人文交流。加强媒体、卫生、教育、旅游等领域合作。中方未来三年愿为东盟培养1000名卫生行政人员和专业技术人员，支持中国—东盟菁英奖学金等项目，促进民心相通。

李克强表示，中方坚定不移走和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略，愿将共建“一带一路”倡议同东盟整体及各国发展战略对接。加快推进现有经济走廊运输通道建设，加强基础设施互联互通合作，支持东盟东部增长区建设。推动数字经济、人工智能、大数据、网络安全等领域创新合作。打造中国—东盟蓝色经济伙伴关系，加强海洋生态保护、海洋产业、清洁和可再生能源、水利技术等领域交流合作。

与会东盟国家领导人祝贺新中国成立70周年，认为东盟—中国关系是东盟伙伴关系中最具活力的一组关系，充分肯定过去一年双方合作取得的新进展，感谢中国支持东盟在区域合作中的中心地位，愿积极参与共建“一带一路”，拓展互联互通、科技创新、电子商务、智慧城市、蓝色经济等领域合作，扩大双向投资，争取双方贸易额早日突破1万亿美元，共同维护多边主义和自由贸易。各方积极评价“准则”磋商取得的积极进展，愿继续保持势头，推进磋商进程，共同维护地区和平稳定，促进地区发展繁荣。

会议宣布制定《落实中国—东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划（2021—2025）》，发表涉及“一带一路”、智慧城市、媒体交流合作的声明，宣布2020年为中国—东盟数字经济合作年。与会领导人观看了中国—东盟菁英奖学金项目有关短片。

国务委员兼国务院秘书长肖捷出席会议。

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 02 版）

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