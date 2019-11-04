李克强分别会见越南总理阮春福、老挝总理通伦、柬埔寨首相洪森、联合国秘书长古特雷斯

11月3日，国务院总理李克强在曼谷会见出席东亚合作领导人系列会议的越南总理阮春福。

新华社记者 翟健岚摄

11月3日，国务院总理李克强在曼谷会见老挝总理通伦。

新华社记者 黄敬文摄

11月3日，国务院总理李克强在曼谷会见柬埔寨首相洪森。

新华社记者 翟健岚摄

11月3日，国务院总理李克强在曼谷会见联合国秘书长古特雷斯。

新华社记者 黄敬文摄

本报曼谷11月3日电 （记者白阳、林芮）国务院总理李克强3日在曼谷会见出席东亚合作领导人系列会议的越南总理阮春福。

李克强表示，中越是近邻，同为新兴经济体。希望双方牢牢把握双边关系发展的大方向，相向而行，为明年两国建交70周年营造良好氛围。双方要妥善处理海上问题，为扩大交流合作创造有利条件。在当前世界经济下行压力加大背景下，东亚合作要坚持开放包容，聚焦合作，共同应对挑战。中方愿同越方巩固政治互信，深化互利合作，为两国人民谋福祉。中方支持越方明年担任东盟轮值主席国，愿同包括越方在内的东盟各国一道，推动中国—东盟关系和东亚合作取得更大发展。

阮春福祝贺新中国成立70周年，并表示，越南高度重视发展对华关系，愿以明年两国建交70周年为契机，加强高层交往，深化各领域合作，通过对话沟通稳妥处理海上问题，推动两国关系持续稳定向前发展。

肖捷参加会见。

本报曼谷11月3日电 （记者白阳、林芮）国务院总理李克强3日在曼谷会见老挝总理通伦。

李克强表示，中老是山水相连的友好邻邦。我们愿同老方保持高层交往势头，共同落实好构建中老命运共同体行动计划。加强宏观经济政策交流，分享发展经验，建设好中老铁路等大项目。中方全力支持老方办好澜沧江—湄公河合作第三次领导人会议，促进地区发展与合作提质升级。

通伦祝贺新中国成立70周年，并表示，老中共建命运共同体已经全面展开。老方愿同中方加强发展经验交流，稳步推进老中铁路建设。作为澜湄合作共同主席国，老方愿同中方加强协调配合，办好第三次领导人会议，携手推进澜湄合作。

肖捷参加会见。

本报曼谷11月3日电 （记者白阳、赵益普）国务院总理李克强3日在曼谷会见柬埔寨首相洪森。

李克强表示，中柬互为友好邻邦，中方支持柬走符合本国国情的发展道路，支持柬政府为维护国家主权、安全以及发展经济、改善民生所作努力。中方愿同柬方密切高层往来，拓展各领域，包括基础设施领域合作，进一步提升中柬全面战略合作水平，为两国人民带来更多福祉。

洪森祝贺新中国成立70周年，并表示，柬中关系亲密友好，今年以来我同李克强总理多次见面。两国共建“一带一路”成果丰硕，执法合作卓有成效。柬方愿同中方尽快商签自贸协定，欢迎中国企业扩大对柬投资。

肖捷参加会见。

本报曼谷11月3日电 （记者白阳、赵益普）国务院总理李克强3日在曼谷会见联合国秘书长古特雷斯。

李克强表示，当前国际形势错综复杂变化，中国作为联合国安理会常任理事国，将继续坚定维护多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序。中方愿深化同联合国的合作，支持秘书长先生的工作，同各方一道落实好2030年可持续发展议程。在应对气候变化问题上，中国将承担作为发展中国家应尽的国际责任和义务，遵循共同但有区别的责任原则，同国际社会一道全面有效落实《巴黎协定》，促进绿色、低碳和可持续发展。

古特雷斯表示，当前世界形势十分复杂，国际社会必须避免任何分裂世界、创造两个体系、两套规则的局面。中国的发展有利于世界多极化和多边主义进程，也有利于维护世界和平。联合国方面高度赞赏中国支持多边主义、维护以国际法为基础的国际秩序、落实2030年可持续发展议程以及为应对气候变化作出的贡献。联合国秘书处支持“一带一路”倡议。

肖捷参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 04 版）

(责编：楚天舒(实习生)、燕勐)