王岐山与南非副总统马布扎举行会谈并共同主持召开中南国家双边委员会第七次全体会议

本报北京10月31日电 （记者王迪）国家副主席王岐山31日在人民大会堂与南非副总统马布扎举行会谈，并共同主持召开中南国家双边委员会第七次全体会议。

王岐山表示，中国和南非同为重要发展中大国和新兴市场国家，互为重要的战略伙伴。两国关系意义已超越双边范畴，战略和全球影响不断上升。去年以来，习近平主席同拉马福萨总统实现历史性互访，达成重要共识，为两国关系发展提供了引领。双方政治互信不断增强，在经贸投资、人文交流等领域合作成果丰硕，走在中非合作前列。

王岐山说，中南国家双边委员会对深化两国全面战略伙伴关系发挥了非常重要的作用。下一阶段，我们要加强顶层设计，巩固政治互信，坚定支持彼此核心利益和重大关切，提升战略协作水平。要共享发展机遇，持续提升务实合作水平，打造一批新的合作亮点。要夯实人文交流，继续推进两国在高等教育、人才培养、医疗卫生、文化旅游等领域合作。要加强在联合国、二十国集团、金砖国家等多边机制内沟通协作，携手维护多边主义，维护好发展中国家共同利益，树立发展中大国团结协作典范。

王岐山表示，中方愿同南非和非洲国家一道，加强共建“一带一路”倡议、中非合作论坛北京峰会“八大行动”同非盟《2063年议程》以及非洲各国发展战略深入对接，推动中非全面战略合作伙伴关系不断迈上新台阶，构建更加紧密的中非命运共同体。中南要密切沟通协作，推动金砖国家一道坚定维护多边主义，深化务实合作，筹办好两国间高层会晤，引领金砖合作沿着第二个“金色十年”轨道不断前进。

马布扎祝贺中华人民共和国成立70周年，祝愿中国经济社会建设取得更大成就。南非视中国为可信赖的伙伴和朋友。南非愿同中方共同努力，继续发挥好双边委机制对两国各领域合作的引领作用，不断提升两国全方位合作水平，推动中南关系迈上新台阶。南非重视在国际地区问题上同中国的协调合作，将以最符合两国关系发展的方式看待和处理中方关切。

王岐山和马布扎听取了中南国家双边委员会外交、经贸、科技、能源、教育、矿产等6个分委会的汇报。双方梳理了自上次会议以来取得的进展，就全面落实两国元首会晤和中非合作论坛北京峰会成果、深入推进务实合作充分交换了意见，达成了广泛共识。双方原则同意尽快正式成立海洋经济分委会并推进相关合作。

会谈前，王岐山为马布扎举行欢迎仪式，全国政协副主席何维等出席。

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 03 版）

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