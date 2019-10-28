多语种全国口译大赛为国家培养综合型外语人才

全国口译大赛颁奖仪式 图片来源：北二外

人民网北京10月28日电（吴思萱 实习生周雨） 10月26日,“永旺杯”第十二届多语种全国口译大赛在北京第二外国语学院（以下简称“北二外”）圆满举行。本届口译大赛涉及日语、法语、俄语、德语、朝（韩）语、西班牙语、阿拉伯语共7个语种。经全国遴选，来自46所高校的107名选手相聚北二外，加入大赛复赛及决赛的角逐。

“永旺杯”全国多语种口译大赛由中国翻译协会与北京第二外国语学院共同主办、首都对外文化传播研究院（北京对外文化传播基地）承办。十多年来参赛规模不断扩大，在为高校外语专业师生提供交流平台的同时，也为用人单位提供了人才选拔和储备的平台。

北京第二外国语学院党委副书记、校长计金标教授在致辞中表示，十二年来参赛的语种不断增加，参赛的高校及选手人数不断扩大；随着赛事水平的提高，“永旺杯”多语种全国口译大赛已经成为国内及国际上具有极大影响力的多语种口译品牌活动。他说，“希望大家能够通过这个平台广泛交流、互相借鉴，在专业领域取得更高的造诣,也希望各界更加关注大赛的发展，共同推动我国翻译人才的培养，携手共创翻译事业的美好未来。”

北京第二外国语学院党委副书记、校长计金标致辞 图片来源：北二外

中国翻译协会常务副会长兼秘书长王刚毅谈到，口译大赛十二岁了，今年是它的本命年，意味着一个崭新的起点。历届大赛的成功举办离不开改革开放的大环境，也离不开各行业专家学者、评委老师的支持与努力。他强调，翻译工作是与“外国人读懂中国”紧密结合在一起的，我们要带着充分的信心，与不同国家进行相互学习和交流，对外树立中国全面客观良好的形象。他期待，通过全国口译大赛的平台，培养出一代又一代新的人才，进一步推动文化交流与传播。

中国翻译协会常务副会长兼秘书长王刚毅致辞 图片来源：北二外

永旺投资有限公司营运本部及商品本部总经理针金健史先生表示，口译大赛是学生展现自我的平台，同时也对翻译教学工作提供帮助。他祝愿全国口译大赛越办越好，希望各位参赛者在各行各业发光发热，架好中日之间的友好桥梁，为亚洲地区的和平作出贡献。

中国对外文化传播研究院（北京对外文化传播基地）院长邱鸣介绍，“大赛从2008年起，每年在北京第二外国语学院举办，参赛选手全部来自国内外高校在读大学生及研究生。既为选手提供展示自我能力、锻炼综合素质的机会，也有利于从事翻译教学工作的老师和对翻译抱有兴趣的学生通过比赛中的学习与交流，获得启迪。”

颁奖典礼现场 图片来源：北二外

西语比赛现场 （拍摄：周雨）

本届比赛中，各语种赛事分初赛、复赛和决赛三个阶段，比赛内容分为外译中和中译外两个环节，内容包括时政、经济、科学、生活等多个领域，从职业素养、技巧运用、信息传达等多方面考察参赛选手的综合水平。选手依据录音，现场进行临场的交替传译与同声传译。

经过激烈而又紧张的角逐，来自北京外国语大学、韩国中央大学、上海外国语大学、北京语言大学、北京外国语大学、南京师范大学、北京第二外国语学院的7名同学分别获得了德语交传、韩语交传、日语同传、法语交传、俄语交传、西语交传、阿语交传组冠军。

西语分赛场赛后评委点评及总结 （拍摄：周雨）

赛后，各分赛场随即进行评委点评与交流。以西语分赛场为例，北京外国语大学西葡语系教授刘建在赛后总结中谈到，听力是提高口译水平的先决条件，笔译能力的提升也可以迁移到口译，三者相辅相成，相互促进。

如今，小语种毕业生就业时，很少有人从事纯外语类工作，大多需要将外语与其他行业相结合。面对日趋多样化的就业形势，刘建在接受人民网采访时提出，走出校园，步入职场，很多学生从事的工作不止与外语相关；但良好的语言能力是基石，应使之成为一个加分项，进而学习其他专业知识。好的外语水平，无论对个人职业发展，还是提升跨文化、跨语言的交流能力，都是一大助力。

近年来，初、高中也相继开设小语种选修课，中国小语种学习日趋低龄化、发展势头迅猛。全国开设西语的高校将近一百所，越来越多的西语毕业生也面临着日趋激烈的竞争。中共中央编译局西文处处长、译审杜雪峰在接受采访时，对未来外语人才的发展之路，提出了她的看法。随着对外发展的步伐和不断扩大的“一带一路”合作范围，我国对综合型外语人才、“高精”翻译人才的需求日益增多。语言的学习不能仅停留在词汇、语法、翻译等基础性内容，更要广泛涉猎各领域知识，提升自我的综合竞争力。

谈及培养外语人才与国家发展的现实意义，中国社会科学院拉丁美洲研究所社会文化研究室副主任、副研究员林华在接受采访时提到，中拉在经贸、政治、外交、文化、社会等各领域的交往日益密切。当前，中拉关系处于快速升温的过程，且未来发展空间巨大。语言作为沟通的基础和桥梁，在促进中拉关系发展中，培养高质量的西班牙语、葡萄牙语人才至关重要。林华相信，未来各高校和机构培养西语人才的事业愿景可期。

参赛师生合影 图片来源：北二外

(责编：刘洁妍、贾文婷)