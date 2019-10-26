“习近平外交思想与新中国成立七十年党的对外工作理论创新研讨会”在京举行

本报北京10月25日电 （记者张矜若）由中共中央对外联络部和求是杂志社联合举办的“习近平外交思想与新中国成立70年党的对外工作理论创新研讨会”25日在京举行。来自中央有关部门、高校智库和研究机构的70余位专家学者参加研讨会。

中联部部长宋涛出席开幕式并发表讲话。他指出，十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想，全面加强抓政党、抓调研、抓人脉、抓形象，党的对外工作进入了继往开来、奋发有为的新时代。我们将继续高举习近平外交思想旗帜，深入贯彻习近平同志对党的对外工作的系列重要论述精神，加强对国际社会的政治引领，优化新时代党的对外工作布局，讲好中国和中国共产党的故事，发挥好党中央决策的参谋助手作用，推进党的对外工作大协同局面，努力走出一条具有鲜明中国特色的新时代党的对外交往之路。

求是杂志社总编辑陈扬勇在开幕式致辞中表示，不断提高对习近平外交思想的学习、研究和宣传水平，具有重大现实意义和深远历史意义。《求是》杂志将继续发挥好党中央机关刊的作用，进一步宣传阐释好习近平外交思想，总结宣传好新中国成立70年党的对外工作理论和实践创新。

《 人民日报 》（ 2019年10月26日 03 版）

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