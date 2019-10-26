习近平同巴西总统博索纳罗会谈

十月二十五日，国家主席习近平在北京人民大会堂同巴西总统博索纳罗会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为博索纳罗举行欢迎仪式。

新华社记者 丁 林摄

本报北京10月25日电 （记者赵成）国家主席习近平25日在人民大会堂同巴西总统博索纳罗会谈。

习近平欢迎博索纳罗首次访华，感谢他在中华人民共和国成立70周年之际发来热情洋溢的贺电。习近平指出，中国和巴西分别是东西半球最有代表性的新兴市场国家和最大的发展中国家。中巴建交45年来，双方始终相互尊重、平等相待、互利共赢，成为发展中大国团结合作、共同发展的典范。当今世界正经历百年未有之大变局，但和平、发展、合作、共赢的时代潮流没有变，中国、巴西等新兴市场国家整体崛起的势头没有变，中方从战略高度和长远角度发展中巴关系的政策没有变。当前，中国和巴西都处在国家发展的关键时期，我们要总结过去、展望未来，开辟中巴全面战略伙伴关系新愿景，为维护世界和地区的和平、稳定与繁荣贡献正能量。

习近平强调，双方要把握正确方向。要坚持双方互为发展机遇，坚持把同对方关系摆在本国外交优先位置，坚持推进中巴全面战略伙伴关系不断向前发展。要发挥高层交往的战略引领作用，理解并支持彼此核心利益，不断加深政治互信，做以诚相交的好朋友、相互支持的好伙伴。

要坚持务实利民。中方愿进口更多符合中国市场需求的巴西优质产品和高附加值产品，拓展两国农业、能源、矿业、航天、基础设施建设等方面合作。

要打造合作新高地。把科技创新和数字经济打造为中巴合作新增长点。

要促进民心相通。全面加强人文等领域合作，推动巴西足球、中国传统医药等各自特色领域交流，支持两国地方交往。

要加强战略协作。双方要一道捍卫多边主义，反对保护主义、单边主义，促进世界经济平衡、包容、可持续发展，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。中方支持巴方办好今年金砖国家领导人会晤。

博索纳罗再次祝贺中华人民共和国成立70周年。博索纳罗表示，中国取得了巨大发展成就，令人钦佩。中国是巴西的伟大合作伙伴。巴中两国虽相距遥远，但理念相近。巴西高度重视中国的大国地位，将发展对华关系放在巴外交优先方向。中国已成为巴西最大贸易伙伴。我的访问有力证明巴中关系的友好紧密，见证了我们两国关系的高光时刻。我愿同您共同努力，密切和深化巴中全面战略伙伴关系，实现巴中关系质和量的提升，携手实现共同发展，更好造福两国人民。希望双方扩大贸易和投资，深化科学技术、航天、体育等重要领域合作，巴西将打开市场，欢迎中国企业积极参与巴西基础设施和油气领域投资合作，欢迎更多中国游客赴巴旅游并给予免签待遇。感谢中方在国际场合为巴西等发展中国家仗义执言。巴方将坚定奉行一个中国政策，也愿同中方一道，捍卫多边主义和自由贸易，加强在重大国际和地区问题上的沟通协调。

习近平强调，中方一贯尊重拉美人民自主选择发展道路，支持拉美加快一体化进程。中方愿同拉方一道建设新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系，构建中拉命运共同体。博索纳罗表示，巴西今年下半年将担任南方共同市场轮值主席国，愿推动南方市场国家同中方探讨贸易自由化便利化等领域合作，为促进拉中关系发展发挥积极作用。

会谈后，两国元首共同见证了多项双边合作文件的签署。

访问期间，两国还发表了《中华人民共和国和巴西联邦共和国联合声明》。

会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为博索纳罗举行欢迎仪式。杨洁篪、王东明、王毅、陈晓光、何立峰等参加。

《 人民日报 》（ 2019年10月26日 01 版）

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