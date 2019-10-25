新华社日本札幌10月25日电（记者邓玉山 叶珊）应日本政府邀请，国家主席习近平特使、国家副主席王岐山赴东京出席于10月22日举行的德仁天皇即位庆典，并于10月21日至25日对日进行友好访问，分别会见首相安倍晋三、副首相兼财务大臣麻生太郎。

王岐山向德仁天皇夫妇转达了习近平主席和夫人彭丽媛对天皇皇后的诚挚祝贺，并请转达习近平主席夫妇对明仁上皇及上皇后的亲切问候。德仁天皇请王岐山转达天皇夫妇及上皇夫妇对习主席夫妇的衷心感谢和良好祝愿。

会见安倍晋三时，王岐山转达了习近平主席和李克强总理的亲切问候，并对日本遭遇罕见超强台风灾害造成严重伤亡和损失表示同情和慰问。王岐山表示，今年6月，习近平主席同首相先生就推动构建契合新时代要求的中日关系达成一系列重要共识，两国关系迎来新的发展机遇。双方要恪守中日四个政治文件确立的各项原则，稳妥处理好历史、台湾等问题，确保两国关系沿着和平、友好、合作的正确轨道持续向前发展。中方愿同日方不断巩固政治互信，深化务实合作，扩大人文交流，构建建设性安全关系，携手共做多边主义的维护者、开放合作的推动者、文明对话的践行者，为促进世界和地区和平稳定与发展作出积极贡献。习近平主席原则同意应邀明年春天对日本进行国事访问，希望双方保持密切沟通协调，积极营造适宜有利的环境和氛围，确保访问顺利实现并取得圆满成功。

安倍晋三再次祝贺中华人民共和国成立70周年，感谢习近平主席专门委派王岐山副主席作为特使出席天皇即位庆典并对日本进行友好访问。安倍晋三表示，日中交往历史悠久，传统友谊深厚，当前两国经贸务实合作不断加深，在国际事务中并肩应对，对亚洲乃至世界和平与繁荣承担了重大责任。两国都正在步入新的时代。两国领导人大阪会晤推动日中关系全面恢复正常，未来携手合作潜力巨大。日方热切期待习近平主席明年春天对日本进行国事访问，愿妥善处理台湾等敏感问题，与中方一道，加强顶层设计，保持高层交往势头，共同努力建设美丽和谐、面向未来和充满活力的日中关系。

会见麻生太郎时，王岐山表示，中日作为亚洲重要国家和世界主要经济体，应该更加有意识地把两国关系放在国际与时代背景下加以审视和把握，从长远战略角度加以运筹和谋划。新时代中日之间拥有更加广泛的共同利益和共同关切，两国关系的战略价值日益凸显。中方愿同日方一道，切实把握机遇，着眼长远和大局，全面加强包括财金合作在内的各领域协调沟通，共同推动两国关系更上一层楼。

麻生太郎表示，日中之间加强坦诚、开放性和建设性交流有益于两国关系。日方支持市场开放和自由贸易，愿加强对华财金领域沟通合作。日方正积极筹备，为明年习主席访日营造有利氛围。

访日期间，王岐山还会见了内阁官房长官菅义伟、前首相福田康夫、自民党干事长二阶俊博、北海道知事铃木直道等。

王岐山还在东京应约会见了巴基斯坦总统阿尔维。

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