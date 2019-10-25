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中国游客镜头下的东京塔

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“在东京铁塔第一次眺望，看灯火模仿坠落的星光。”如同歌词中唱的那样，红白相间的东京塔，是东京的地标性建筑物，高332.6米。登上东京塔瞭望台，能一览东京都内景色，晴朗之日幸运的话还可以远眺富士山。

在高楼林立的东京建筑群中，东京塔格外夺目，因此，从森大厦、世贸大厦等高层建筑拍摄东京塔也成了中国摄影爱好者钟爱的体验。

 

作者：phoenix 拍摄地点：东京都六本木之丘Sky Deck

“六本木之丘早已是很大众的一个景点，如果天气好，来到顶层的停机坪观景平台（Sky Deck），吹吹风，欣赏一下日落，对于像我这样的摄影爱好者来说，却是件不得不做的事情。红色的东京塔，个性鲜明，一枝独秀，在那些平庸之中彰显与众不同。”

 

作者：19岁和21岁

 

作者：事如春梦了无痕

近距离感受东京塔，又是一番别样的感受。站在东京塔脚下仰望，感受塔尖直击云层的震撼。

 

作者：19岁和21岁

“晚上路过东京塔南门（夜景），以仰视角度完成这张作品，非常棒的一个瞬间。”

 

作者：SammieCheung

“红白相间的东京塔，仿造埃菲尔铁塔而建，曾是东京的最高点，如今已成为东京的标志和象征。”

这条地下通道是东京塔最新最红的打卡圣地，从地下通道走出，猛地一抬头发现东京塔就在出口处相迎，是不是很惊喜？

 

作者：小狮妹

“作为恋人必达地，东京塔也是很多少男少女恋爱的信物。”

东京塔塔身的照明会根据季节不同变换不同的颜色，在圣诞节、跨年夜等节日时会用特别的灯饰装点，如梦如幻，可谓是“越夜越美丽”。

 

作者：小过 拍摄地点：六本木之丘

“真正意义上，与好朋友们的第一次集体旅行，主题是东京观展之旅，在看完森美术馆的展览后，天气已近黄昏，几个人一起上了天台等待日落，在天台上静默的待了很久，坐着不说话，看着眼前的一切就很美好。”

 

作者：island 拍摄地点：东京市世贸大厦

（图片均为2019中国人游日本摄影大赛投稿作品，转载请注明来源）

 

--关于大赛

作为日本国家旅游局“VISIT JAPAN”项目的重要组成部分，“2019 VISIT JAPAN中国人游日本摄影大赛”即日启动，欢迎大家晒出日本旅途中拍摄的美图、视频，投稿分享充满活力的日本万象。

本次大赛征稿为期4个月，通过网络票选及专业评审，最终将从投稿作品中评选出14个优秀获奖作品，预计于2020年2月揭晓。我们还将通过网络媒体以及线下摄影展等形式，为优秀作品提供多元化的展示平台和分享渠道。佳能高端单反套机、松下智能家电、中日双人往返机票、酒店住宿券等豪华奖品整装待发，期待大家踊跃投稿！

--大赛官网：

http://visitjapan-photocontest.people.cn/2019/GB/index.html

--参赛方式：

1.发送电子邮箱

邮箱地址：photo_rmw@163.com

2.上传投稿系统（仅限摄影作品，图片大小限10M以内）

投稿系统：http://h5.people.com.cn/japan_2019/

来源：人民网-日本频道  2019年10月25日11:01
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(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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