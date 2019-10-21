王岐山访问印度尼西亚

新华社雅加达10月21日电（记者邓玉山 余谦梁）应印度尼西亚政府邀请，国家主席习近平特使、国家副主席王岐山10月18日至21日赴印尼首都雅加达出席佐科总统连任就职仪式并对印尼进行友好访问，分别会见佐科总统、卡拉副总统和印尼新当选副总统马鲁夫。

会见佐科时，王岐山首先转达习近平主席对佐科总统连任就职的热烈祝贺、亲切问候和良好祝愿。王岐山表示，中国和印尼是好邻居、好朋友、好伙伴，同为亚洲乃至世界发展中大国，两国关系的重要性超越双边范畴。中方赞赏佐科总统致力于推动中印尼全面战略伙伴关系，积极支持和参与“一带一路”倡议与印尼发展战略对接。两国元首关心和支持的雅万高铁项目进展顺利，已成为双方基础设施建设合作的典范。相信未来五年佐科总统将继续带领印尼取得更大发展成就，中印尼关系也会更上一层楼。

佐科表示，感谢习近平主席派特使出席就职仪式，这充分体现出中印尼之间的密切关系。热烈祝贺新中国成立70周年，祝愿中国更加繁荣昌盛，为维护世界和地区和平稳定做出更大贡献。印尼新政府愿进一步巩固中印尼全面战略伙伴关系，推进“全球海洋支点”构想与“一带一路”倡议对接，与中方加强区域经济走廊合作。

同卡拉会谈时，王岐山表示，中国和印尼传统友谊源远流长。历史上看，两国都是东方文明的代表，都有极具特色的历史文化传统；今天来看，都是新兴经济体和二十国集团重要成员。双方发展关系、开展合作具有地理、历史和文化优势，也有互学互鉴、互利共赢的现实需要。希望卡拉副总统卸任后继续发挥影响力，一如既往支持中印尼友好关系不断加深。

卡拉高度赞赏新中国成立70年来取得的巨大成就和“一带一路”建设为印尼发展带来的重大机遇。卡拉表示，中国的发展为整个亚洲做出了重要贡献。近年来随着一批合作项目的建设，两国关系更加密切，雅万高铁已成为双边经贸合作不断加深走实的重要标志，欢迎更多中国企业到印尼经商投资。

会见马鲁夫时，王岐山祝贺他履新，表示印尼新政府施政策略把发展建设和提高人民教育水平放在突出位置，体现了深厚的人民情怀。中印尼都坚持和平发展理念，近年来两国元首引领的全面战略伙伴关系全面推进，“一带一路”建设得到印尼方积极响应，双边关系不断提升。中方对两国深化合作充满信心。

马鲁夫表示，中国是印尼真诚的战略伙伴。印尼新政府的施政目标是不断实现印尼发展繁荣，印尼方愿同中方加强投资、贸易，特别是职业技术教育领域合作，深化青年、人文交流，推动双边关系取得更大发展。

在印尼期间，王岐山还赴梭罗市访问，考察雅万高铁1号隧道，并应约会见澳大利亚总理莫里森。

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