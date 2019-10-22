“春蕾计划”青春期教育助力中国女童健康成长

今年是中国儿童少年基金会 “春蕾计划”实施30周年，作为“春蕾计划——梦想未来”重要组成部分，“春蕾计划”青春期教育项目10月22日在重庆武隆区江口镇中心小学启动并进行首场公开课活动。

中国儿基会项目联络部主任韩丽娜在讲话中指出，青春期是孩子身心发育、价值观形成的关键时期，作为彭丽媛教授启动的新时代“春蕾计划”的重要组成部分，“春蕾计划”青春期教育项目紧紧围绕“立德树人”的总体要求，帮助孩子们树立正确的价值观，引导他们成长为身心健康的祖国栋梁。

中国儿基会携手爱心企业恒安集团向重庆市捐赠1.5万本故事书，6000个守护包，预计覆盖重庆40余所学校。此次与项目爱心大使元七七一起，为重庆市的孩子们送来“你好女孩”守护包、青春期故事书等物资。

项目专家委员会组长、北京大学心理与认知科学学院教授苏彦捷为家长们带来了首场家长大课堂，从专业的心理学角度向家长普及青春期孩子的发展特点、性别差异，帮助家长更好地理解孩子，做好孩子的引路人。

据悉，2019年6月正式启动的“春蕾计划”青春期教育项目首年以“你好女孩”为主题，在全国陆续开展宣教资料包捐赠活动，重点普及青春期女童的教育内容，助力女童的健康成长。

(责编：楚天舒(实习生)、常红)