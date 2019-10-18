第四届中阿广播电视合作论坛在杭州举行

新华社杭州10月17日电 （记者魏董华、段菁菁）第四届中国—阿拉伯国家广播电视合作论坛17日在浙江杭州开幕。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席开幕式，宣读习近平主席贺信并发表主旨演讲。

黄坤明指出，习近平主席的贺信充分体现了对中阿友好关系的高度重视，高度肯定了中阿开展人文交流、推动共同发展的可喜成就，指明了中阿广播电视领域加强合作互鉴的努力方向，为进一步办好论坛提供了基本遵循，为深化中阿广电事业交流合作注入了强大动力。

黄坤明强调，新中国发展的70年，也是中阿合作关系不断拓展、人民友谊不断深化的70年。站在新的历史起点上，进一步加强双方人文领域和广电事业交流合作符合中阿人民共同期盼。要大力弘扬丝路精神，着力凝聚思想共识，广泛宣介中阿共建“一带一路”的新进展新成效，矢志不移讲好中阿文明、中阿人民的故事，讲好携手合作、互利共赢的故事，为促进中阿繁荣进步注入强大精神力量。要积极拓展各类合作平台，广泛开展传媒领域新技术新业务的合作，协力打造智慧广电，共谋创新发展之道，以务实合作拉紧中阿人民相亲相近的精神纽带。

本届论坛由国家广电总局、浙江省人民政府等共同主办，来自19个国家和地区的300余名中外嘉宾参加。

《 人民日报 》（ 2019年10月18日 02 版）

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