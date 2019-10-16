136名电信网络诈骗犯罪嫌疑人从老挝被押解回国

10月15日，在郑州市新郑国际机场，犯罪嫌疑人被押解下飞机。新华社记者 朱祥 摄

新华社北京10月15日电（记者熊丰）记者15日从公安部获悉，公安部15日组织河南公安机关将136名电信网络诈骗犯罪嫌疑人从老挝押解回国，涉及国内多省区市的1200余起电信网络诈骗案件成功告破，打掉多个特大跨境电信网络诈骗团伙，捣毁15处诈骗窝点，追缴赃款赃物价值2100余万元。

今年以来，各地连续高发“杀猪盘”虚假投资、博彩类电信网络诈骗案件。此类案件中诈骗分子往往先通过一些相亲网站、手机直播平台、各类聊天软件等网络媒介寻找作案目标，并编造种种谎言与诈骗受害人交流感情，或以投资指导为幌子骗取受害人信任，进而诱导受害人进行投资或下注；随后，通过让受害人先期获得小利等方式逐步使其丧失警惕，诱骗不断增大投入，而诈骗分子通过后台轻松操控受害人收益结果。待受害人亏损至无追加投资、下注能力时，诈骗分子便将其拉黑，并关闭投资或博彩平台进而实施诈骗。目前，此类案件在全国范围内高发且涉案金额巨大，给人民群众带来了严重的经济损失。

10月15日，在郑州市新郑国际机场，犯罪嫌疑人被押解下飞机。新华社记者 朱祥 摄

对此，公安部高度重视，专门成立打击专班，并抽调河南、江苏等地精干警力组成工作组，赴老挝开展警务执法合作。9月19日至27日，在我驻老使馆及警务联络官的大力支持协调下，我赴老工作组配合老执法部门连续开展集中统一行动，共捣毁诈骗窝点15处，打掉诈骗团伙18个，抓获犯罪嫌疑人136名，破获案件1200余起。10月15日，我公安机关将全部犯罪嫌疑人押回国。

公安部有关部门负责人表示，公安机关将继续保持对电信网络诈骗犯罪的凌厉攻势，不断提高跨国跨境打击能力，切实维护人民群众财产安全和合法权益。同时，公安机关提醒广大群众要多关注电信网络诈骗相关防范知识和案例，在网络交友时务必认真核实对方身份，不要被对方的花言巧语所迷惑。涉及金钱往来务必提高警惕，切莫轻易相信不法分子所谓 “稳赚不赔”“低成本、高回报”的投资赚钱谎言，防止落入“圈套”。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)