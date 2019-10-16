习近平应约同法国总统通电话

新华社北京10月15日电 国家主席习近平15日应约同法国总统马克龙通电话。

习近平感谢马克龙在新中国成立70周年之际发来热情洋溢的贺信。他指出，法国政府和人民为新中国建设发展提供了很多帮助和支持。中国的发展离不开世界，世界的发展也离不开中国。中国将继续坚定奉行互利共赢的开放战略，同包括法国在内的世界各国人民一道，推动构建人类命运共同体。

习近平强调，今年是中法建交55周年。今年3月，我应你邀请对法国进行成功国事访问，我们共同掀开了两国关系新篇章。双方政治互信不断巩固，经贸、人文等领域务实合作取得新成绩，在国际事务中的沟通协调更加有效。我愿同你保持交往和沟通，推动两国合作取得更多高质量成果，共同维护多边主义，反对单边主义，促进开放型世界经济，携手应对全球性挑战。中方积极支持法方举办第二届巴黎和平论坛。欢迎法方作为主宾国参加即将举行的第二届中国国际进口博览会。

马克龙表示，我再次祝贺中华人民共和国成立70周年。法中关系紧密持久。习近平主席今年3月对法国的国事访问有力推动了法中全面战略伙伴关系向前发展。当前形势下，法中保持战略沟通具有重要意义。法方愿同中方深化贸易、民用核能、航空、文化等领域交流合作，共同振兴多边主义，携手应对环境、气候变化等重大全球性问题。我愿同习近平主席保持密切交往，十分期待在不久的将来再次访华。法方积极支持第二届中国国际进口博览会。

两国元首还就共同关心的重大国际和地区问题交换了看法。

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