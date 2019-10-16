人民网>>国际

习近平应约同法国总统通电话

2019年10月16日08:24  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　新华社北京10月15日电  国家主席习近平15日应约同法国总统马克龙通电话。

　　习近平感谢马克龙在新中国成立70周年之际发来热情洋溢的贺信。他指出，法国政府和人民为新中国建设发展提供了很多帮助和支持。中国的发展离不开世界，世界的发展也离不开中国。中国将继续坚定奉行互利共赢的开放战略，同包括法国在内的世界各国人民一道，推动构建人类命运共同体。

　　习近平强调，今年是中法建交55周年。今年3月，我应你邀请对法国进行成功国事访问，我们共同掀开了两国关系新篇章。双方政治互信不断巩固，经贸、人文等领域务实合作取得新成绩，在国际事务中的沟通协调更加有效。我愿同你保持交往和沟通，推动两国合作取得更多高质量成果，共同维护多边主义，反对单边主义，促进开放型世界经济，携手应对全球性挑战。中方积极支持法方举办第二届巴黎和平论坛。欢迎法方作为主宾国参加即将举行的第二届中国国际进口博览会。

　　马克龙表示，我再次祝贺中华人民共和国成立70周年。法中关系紧密持久。习近平主席今年3月对法国的国事访问有力推动了法中全面战略伙伴关系向前发展。当前形势下，法中保持战略沟通具有重要意义。法方愿同中方深化贸易、民用核能、航空、文化等领域交流合作，共同振兴多边主义，携手应对环境、气候变化等重大全球性问题。我愿同习近平主席保持密切交往，十分期待在不久的将来再次访华。法方积极支持第二届中国国际进口博览会。

　　两国元首还就共同关心的重大国际和地区问题交换了看法。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved