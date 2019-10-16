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致信祝贺2019中国海洋经济博览会开幕

习近平：让世界各国人民共享海洋经济发展成果

2019年10月16日08:23  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　习近平的贺信

　　值此2019中国海洋经济博览会开幕之际，我谨向博览会的举办表示衷心的祝贺！向各国嘉宾和各界人士表示热烈的欢迎！

　　海洋对人类社会生存和发展具有重要意义，海洋孕育了生命、联通了世界、促进了发展。海洋是高质量发展战略要地。要加快海洋科技创新步伐，提高海洋资源开发能力，培育壮大海洋战略性新兴产业。要促进海上互联互通和各领域务实合作，积极发展“蓝色伙伴关系”。要高度重视海洋生态文明建设，加强海洋环境污染防治，保护海洋生物多样性，实现海洋资源有序开发利用，为子孙后代留下一片碧海蓝天。

　　举办2019中国海洋经济博览会旨在为世界沿海国家搭建一个开放合作、共赢共享的平台。希望大家秉承互信、互助、互利的原则，深化交流合作，让世界各国人民共享海洋经济发展成果。

　　最后，预祝2019中国海洋经济博览会圆满成功！

　　习近平   

　　2019年10月15日  

　　（新华社北京10月15日电） 

　　

　　新华社深圳10月15日电  2019中国海洋经济博览会开幕之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信，向博览会的举办表示衷心的祝贺，向出席博览会的各国嘉宾和各界人士表示热烈的欢迎。

　　习近平在贺信中指出，海洋对人类社会生存和发展具有重要意义，海洋孕育了生命、联通了世界、促进了发展。海洋是高质量发展战略要地。要加快海洋科技创新步伐，提高海洋资源开发能力，培育壮大海洋战略性新兴产业。要促进海上互联互通和各领域务实合作，积极发展“蓝色伙伴关系”。要高度重视海洋生态文明建设，加强海洋环境污染防治，保护海洋生物多样性，实现海洋资源有序开发利用，为子孙后代留下一片碧海蓝天。

　　习近平强调，举办2019中国海洋经济博览会旨在为世界沿海国家搭建一个开放合作、共赢共享的平台。希望大家秉承互信、互助、互利的原则，深化交流合作，让世界各国人民共享海洋经济发展成果。（贺信全文另发）

　　15日上午，2019中国海洋经济博览会在深圳开幕。开幕式上宣读了习近平的贺信。

　　2019中国海洋经济博览会以“蓝色机遇、共创未来”为主题，吸引450余家企业和机构参展，将重点围绕现代港口建设、海洋高新技术与装备制造、海洋可再生能源利用、海水淡化与综合利用等热点领域，推出新技术成果，推进中外企业洽谈合作。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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