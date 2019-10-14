习近平会见尼泊尔共产党联合主席普拉昌达

十月十三日，国家主席习近平在加德满都下榻饭店会见尼泊尔共产党联合主席普拉昌达。

新华社记者 谢环驰摄

本报加德满都10月13日电 （记者李锋、王慧）国家主席习近平13日在加德满都下榻饭店会见尼泊尔共产党联合主席普拉昌达。

习近平表示，普拉昌达主席是尼泊尔资深政治家，也是中国人民的好朋友、老朋友，为中尼关系发展作出了重要贡献。去年，你同奥利总理作出政治决断，联合组建尼泊尔共产党，开启了国家政治稳定、经济发展的新阶段。习近平指出，中尼山水相连、唇齿相依。中方感谢尼方在涉及中国核心利益问题上长期给予坚定支持，愿继续深化同尼泊尔全方位合作，为尼泊尔发展提供支持和帮助，实现两国关系更大发展。

习近平介绍了中国共产党全面从严治党、加强执政党建设、巩固党的执政地位的基本经验。习近平指出，中国共产党同尼泊尔共产党都以马克思主义为指导思想，愿同尼共加强党际交往，建立定期交流机制，相互借鉴党建和治国理政经验，构建相互尊重、求同存异、互学互鉴的新型政党关系。

普拉昌达热烈欢迎习近平主席访问尼泊尔，祝贺新中国成立70周年，表示中国共产党成功领导中国人民实现前所未有的发展，取得举世瞩目的成就，尼共对此十分钦佩，相信并祝愿中国共产党继续领导中国人民克服一切艰难险阻，顺利实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦。尼方希望同中国共产党建立长期合作关系，希望借鉴中共治国理政成功经验。相信习近平主席此访必将使尼中关系提升到更高水平，助力尼泊尔实现国家发展繁荣。尼中关系基于和平共处五项原则，彼此相互信任、相互支持。尼方高度赞赏中方致力推动构建人类命运共同体，在国际关系中维护和平，主持公平正义，维护中小国家利益。尼方愿积极参与共建“一带一路”，加强交流合作。

丁薛祥、杨洁篪、王毅等参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年10月14日 02 版）

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