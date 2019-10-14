习近平出席班达里总统举行的欢迎宴会

本报加德满都10月13日电 （记者暨佩娟、赵益普）当地时间12日晚，国家主席习近平在加德满都出席尼泊尔总统班达里举行的盛大欢迎宴会。尼泊尔副总统普恩、总理奥利、首席大法官拉纳、联邦议会联邦院主席蒂米尔西纳，全体内阁成员、主要政党领袖、多名议员、政府高级官员、前政要以及各界代表出席。

班达里发表热情洋溢的致辞，代表尼泊尔政府和尼泊尔人民对习近平主席到访表示最热烈的欢迎。班达里表示，习近平主席这次访问正值中华人民共和国成立70周年，尼泊尔人民向中国人民致以最热烈的祝贺和最诚挚的祝愿。中国领导人的远见卓识和全体中国人民的团结奋斗铸就了中国今日之辉煌。相信中国必将继续向前发展，顺利实现“两个一百年”奋斗目标。地理条件使尼中两国成为邻居，历史和人文纽带使我们成为亲密朋友。尼中两国始终相互信任、相互尊重，尼中友谊牢不可破，像海一样深，像珠穆朗玛峰一样高。相信未来尼中友好前景将更加广阔。

习近平在致辞中说，这是我第一次到访“光荣之城”加德满都，见到许多老友新朋，目睹尼泊尔政通人和、人民安居乐业，内心充盈喜悦，满怀期待。中尼建交半个多世纪以来，双方携手同行，树立了邻国友好交往的典范。我和班达里总统共同决定，双方本着同舟共济、合作共赢精神，建立中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系。我期待实现两国更加紧密的政治关系、构建两国更加便捷的联通网络、夯实两国更加牢固的民意基础、开展两国更加丰富的多边合作。我很高兴，我的这些期待都同尼泊尔领导人达成了共识，绘就了中尼关系的新蓝图。我常说，“一张蓝图绘到底”。让我们携手努力，共同书写两国关系新的未来。祝愿尼泊尔繁荣昌盛，人民幸福，祝愿中尼两国和两国人民世代友好。

宴会期间，尼泊尔艺术家表演了具有当地特色的歌舞，还深情演奏了《没有共产党就没有新中国》、《我和我的祖国》等脍炙人口的中国歌曲。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加。

《 人民日报 》（ 2019年10月14日 02 版）

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