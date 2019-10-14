习近平同尼泊尔总理奥利会谈

十月十三日，国家主席习近平在加德满都同尼泊尔总理奥利会谈。

新华社记者 鞠 鹏摄

本报加德满都10月13日电 （记者杜尚泽、丁子）国家主席习近平13日在加德满都同尼泊尔总理奥利会谈。

习近平指出，中尼历来是好邻居、好朋友、好伙伴。当前，中尼都进入国家发展的新阶段，两国关系面临新的发展契机。昨天，我同班达里总统一道宣布，建立中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系，其原则就是平等相待、和睦相处、世代友好、全面合作。中方愿同尼方推动中尼友好合作迈上新台阶，揭开中尼关系新篇章。

习近平强调，中方赞赏尼方坚定奉行一个中国政策，在涉及中国核心利益问题上给予中方坚定支持。任何人企图在中国任何地区搞分裂，结果只能是粉身碎骨；任何支持分裂中国的外部势力只能被中国人民视为痴心妄想！

习近平强调，中尼应该从以下几个方面规划两国关系。一是深入对接发展战略，中方支持尼方发展经济、改善民生，努力实现“繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人”的美好愿景，愿同尼方加强政策沟通，开展治理能力交流合作。二是加快提升联通水平，将共建“一带一路”同尼泊尔打造“陆联国”国策对接，积极考虑升级改造跨境公路，启动跨境铁路可行性研究，逐步增开边境口岸，增加两国直航，加强通信合作，加快构建跨喜马拉雅立体互联互通网络。三是促进贸易和投资，推进中尼跨境经济合作区建设，推动产能和投资合作。中方愿帮助尼方合理开发水电。四是增进民心相通，促进教育、旅游、地方等领域交往。中方将继续为尼泊尔地震灾后重建提供力所能及的帮助。做好供水水质改善项目，加强珠穆朗玛峰保护合作。五是加强执法合作，共同打击恐怖主义和跨国犯罪，维护共同安全。六是加强多边协调，共同支持多边主义和自由贸易体制，维护两国发展权利。

奥利对中华人民共和国成立70周年表示最热烈祝贺。他表示，过去70年间，中国取得令世人瞩目的成就。中国的发展繁荣是尼泊尔的重要机遇。习近平主席不仅是伟大中国的杰出领袖，也是得到尼泊尔人民和世界人民尊敬的卓越领袖。习近平主席的到访是尼中关系的历史性时刻，尼泊尔人民的喜悦之情难以用言语表达。习近平主席这次访问绘就了尼中关系新蓝图，必将开启尼中关系新时代。

奥利表示，尼中是真正的朋友和伙伴，一贯相互尊重、相互支持，互不干涉内政，尼中传统友谊牢不可破。无论外部形势发生什么变化，尼方对华友好政策不会变，尼中关系友好发展的方向不会变。尼方坚定支持中国维护主权和领土完整，坚定奉行一个中国原则，坚决反对也决不允许任何势力利用尼泊尔领土从事反华分裂活动。

奥利表示，尼方感谢中方长期以来给予的宝贵支持和帮助，期待同中方构建跨喜马拉雅立体互联互通网络，欢迎更多中国游客来尼旅游，欢迎更多中国企业来尼投资。尼方高度赞赏中国在维护世界和平和国际秩序方面发挥的重要建设性作用，愿同中方加强沟通和配合，维护好中小发展中国家利益。

会谈后，两国领导人共同出席了双边合作文本交换仪式，涉及互联互通、经贸投资、边界管理等多个领域。

双方共同发表了《中华人民共和国和尼泊尔联合声明》。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2019年10月14日 02 版）

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