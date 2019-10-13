习主席在金奈提到的这三个数字，意义深远

国家主席习近平11日乘专机抵达金奈，应印度共和国总理莫迪邀请，出席中印领导人第二次非正式会晤。

紧凑充实的会晤行程中亮点纷呈。习主席同莫迪总理坦诚交流、畅叙合作。会晤中，习主席提到了三个数字，意义深远——

“20亿+”人民的深厚友谊

习主席12日同莫迪总理会晤时表示，中印互为重要邻国，是仅有的两个人口超过10亿的大国。维护好、发展好中印关系，是中国坚定不移的政策。

习主席表示，这次访问自始至终，我都受到印度政府和人民隆重、热烈、周到的欢迎，感受到两国人民间深厚的传统友谊。

新华社记者王晔摄

“20亿+”人民的传统友谊，现场感受会有多热烈？

时间拨回到11日上午。

金奈国际机场内，鲜花红毯相衬，当地民众排成不同的阵列，等候习主席的到来。

新华社记者陈贽摄

新华社记者申宏摄

11日下午2时10分许，习主席乘坐的专机抵达金奈国际机场。

新华社记者陈贽摄

习主席步出舱门，印度泰米尔纳德邦邦长普罗希特、首席部长帕拉尼斯瓦米等在舷梯旁迎接，向习主席敬献鲜花。

新华社记者谢环驰摄

民众们载歌载舞，有人跳起婆罗多舞，有人踩高跷、划旱船，盛情欢迎习主席的到来。

新华社记者王晔摄

新华社记者申宏摄

习主席走到表演人群前，向他们微笑点头，挥手致意。

新华社记者谢环驰摄

习主席的车队驶离机场前往市区沿途，众多当地学生和群众簇拥在街道两旁，挥舞中印两国国旗，手举习主席和莫迪总理照片，欢呼“中印友好”，表达对习主席的热烈欢迎。

新华社记者陈贽摄

新华社记者申宏摄

会晤期间，金奈市区随处可见习主席的大幅照片，常有民众和青年人挥舞中印两国国旗，表达对习主席来访的欢迎。

千年文明的交流互鉴

抵达后不久，习主席驱车前往马哈巴利普拉姆古寺庙群。莫迪总理提前赶到古寺庙群，在入口处迎接习主席。

马哈巴利普拉姆古寺庙建于公元7至8世纪，由阿周那石雕、五战车神庙、海岸神庙等古迹组成。

阿周那石雕是整体在一块15米宽、30米长的岩石上雕刻而成，完成于7世纪中期，是印度最大的浮雕。新华社记者王晔摄

五战车神庙于公元7世纪所建，均由整块花岗岩从上至下凿刻而成。每座建筑形态各异，分别代表印度史诗《摩诃婆罗多》中的五位王子和黑公主的座辇。1984年列入联合国世界文化遗产名录。新华社记者王晔摄

海岸神庙于公元700年至728年间建造，为南印度现存最古老的岩石结构神庙之一。塔型建筑主要用于宗教祭祀。据传，海岸最初有七座神庙，但因海岸线变化和海水侵蚀，最终只剩下一座，故此地又名“七塔寺”。新华社记者王晔摄

莫迪陪同习主席一一参观并亲自做讲解。两国领导人边走边谈，深入交流。

习主席指出，中印都是拥有几千年历史的文明古国，交流互鉴绵延至今。两国先辈们克服重重障碍，开展广泛交流，推动文学、艺术、哲学、宗教发展和传播，双方均受益良多。中印人文交流大有潜力可挖。

新华社记者王晔摄

傍晚，习主席在莫迪陪同下观看了代表印度古老文明的婆罗多舞等印度古典舞蹈。

2018年武汉会晤时，习主席就同莫迪总理共同参观湖北省博物馆精品文物展。两位领导人就加强两国文明交流互鉴达成广泛共识。

在金奈，习主席与莫迪总理再次共话文明。两国领导人一致认为，中印要相互尊重、相互学习、相互借鉴，携手实现共同发展繁荣，实现中印两大文明伟大复兴。

中印关系的百年大计

12日，习主席同莫迪继续举行会晤。

在友好、轻松气氛中，习主席提出，双方要从战略高度和长远角度规划中印关系百年大计。

习主席表示，去年我和总理先生在武汉成功会晤以来，中印关系迈入健康稳定发展新阶段，会晤的积极效应不断显现。

新华社记者鞠鹏摄

武汉会晤后，习主席和莫迪总理多次在双多边场合举行会晤，引领中印关系战略发展方向，为国际局势注入稳定性。

习近平表示，通过金奈会晤，我同莫迪总理就中印关系全面、深入交换了意见，加深了相互了解，有了更明确目标和更清晰思路。

新华社记者谢环驰摄

就中印关系未来发展，习主席提出六点建议：

——正确看待对方发展，增进战略互信。

——及时有效开展战略沟通，增进彼此了解合作，牢牢把握两国关系发展的大方向。

——切实提升军事安全交往合作水平。

——深化务实合作，拉紧利益纽带。

——丰富人文交流，筑牢友谊根基。

——加强在国际和地区事务中的合作。

新华社记者谢环驰摄

金奈会晤上，两国领导人约定举行下一次会晤。

习主席邀请莫迪再次赴华。莫迪说，我十分珍视同习近平主席的友谊，愿同你继续保持这种有益和富有成效的战略沟通，携手共创印中关系美好未来。我期待着再次访华同你会晤。

浩瀚的印度洋，见证中印关系续写新篇章。

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监制：闫珺岩

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