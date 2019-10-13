习近平会见尼泊尔总统班达里 两国元首共同宣布建立中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系

10月12日，国家主席习近平在加德满都总统府会见尼泊尔总统班达里。 新华社记者 谢环驰 摄

新华社加德满都10月12日电（记者霍小光 孟娜 孙浩）国家主席习近平12日在加德满都总统府会见尼泊尔总统班达里。两国元首共同宣布，双方将本着同舟共济、合作共赢精神，建立中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系。

习近平指出，今年4月在北京，你盛情邀请我年内访问尼泊尔。我今天如约而来。正如总统女士所说，中尼之间只有友好和合作。在机场和沿途欢迎人群的脸上，我看到了尼泊尔人民真诚的笑容，感受到了他们对中国人民发自内心的友好，让我再次感受到中尼友好在尼泊尔拥有广泛共识和扎实根基。中尼两国人民心意相通、休戚与共，是邻国友好交往的典范。我希望通过这次访问，传承中尼传统友谊，顺应两国人民期待，推动两国关系更上一层楼。

习近平强调，双方要巩固中尼关系政治基础，把打造命运共同体作为中尼关系发展长远目标。感谢尼方坚定奉行一个中国政策，长期以来给予中方坚定支持。中方将一如既往支持尼泊尔维护国家独立、主权、领土完整，为尼泊尔经济社会发展提供力所能及的支持和帮助。双方要构建全方位合作格局，开展跨喜马拉雅立体互联互通网络建设，扩大各领域交流合作。

习近平强调，我们刚刚隆重庆祝了新中国成立70周年。这70年，是中国共产党带领中国人民在实现中华民族伟大复兴征程中走过的70年。这是一条不平凡的路，既有鲜花和掌声，也伴随坎坷和挑战。我们会继续深化改革、扩大开放，推动实现高质量发展。一个稳定、开放、繁荣的中国将始终是尼泊尔和世界发展的机遇。

10月12日，国家主席习近平在加德满都总统府会见尼泊尔总统班达里。 新华社记者 谢环驰 摄

班达里热烈欢迎习近平主席访问尼泊尔，并再次祝贺中华人民共和国成立70周年，表示尼泊尔愿学习借鉴中国发展的成功经验，相信中国人民在中国共产党带领下一定能够成功实现中华民族伟大复兴的中国梦，这必将造福尼泊尔及地区和平、发展、繁荣。

班达里表示，中国国家主席时隔23年再次访尼，具有重要历史意义。尼中宣布建立战略合作伙伴关系，必将巩固两国传统友谊，丰富两国关系内涵，推动尼中关系进入新时代。尼方感谢中方多年来给予的大力支持和帮助，尊重中国的主权和领土完整，决不允许任何反华势力利用尼领土进行任何反华活动。尼方赞赏中国亲诚惠容周边外交政策，愿积极参与共建“一带一路”，构筑跨喜马拉雅立体互联互通网络，助力尼实现“繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人”愿景。

习近平还就尼泊尔12日发生公交汽车坠崖事故造成严重人员伤亡向班达里表示诚挚慰问。班达里表示感谢。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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