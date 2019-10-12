原标题：综合消息：谱写中尼关系新篇章——尼泊尔各界热议习近平主席署名文章

新华社加德满都10月12日电 在对尼泊尔进行国事访问前夕，中国国家主席习近平11日在尼泊尔《廓尔喀日报》、《新兴尼泊尔报》和《坎蒂普尔日报》发表题为《将跨越喜马拉雅的友谊推向新高度》的署名文章，在尼泊尔引起热烈反响。

尼泊尔各界人士普遍认为，尼中友谊源远流长，双边关系发展良好，近年来，尼中互利合作对尼泊尔经济社会发展发挥了重要作用。期待两国继续携手同行，双边关系在习主席访问后迎来更大发展，掀开新的篇章。

尼泊尔前副总理苏贾塔·柯伊拉腊对新华社记者说：“我仔细阅读了习主席署名文章，其中涉及尼中合作的诸多领域。我们感谢中国一直以来的大力援助。面向未来，对于友好邻邦中国，我们将抱有更大的期许。”

习主席文章中提及中尼要积极推进跨喜马拉雅立体互联互通网络建设，拓展务实合作。尼泊尔萨卡集团副总裁萨卡对此感到欢欣鼓舞。他说，尼泊尔工商界普遍认为，习主席此访将推动两国经贸发展，促进尼泊尔特色优势产品对华出口，有力推动尼中之间建立更加便捷的交通联系。

尼泊尔电力局总经理塔芒说：“习主席在文章中强调加强互联互通的重要性。推进互联互通，不仅便利尼中两国，也将造福地区。”他表示，在尼中共同努力下，跨喜马拉雅立体互联互通网络建设一定会结出硕果。

尼中关系研究学者贾阿说，习主席的文章表明，高山无法阻挡尼中两国之间的交往，两国将共同努力，发展更加紧密的经贸合作关系。他注意到，近年来，在教育、职业培训等领域，中方对尼方的支持力度不断加强，不少尼泊尔学生获得中方提供的奖学金，赴华留学；越来越多中国游客来到尼泊尔，极大推动当地旅游业发展。他相信，习主席到访必将为拓展尼中全方位合作注入新动力。

“2020尼泊尔旅游年”活动协调官员维迪雅表示，习主席的文章说中方支持尼方主办“2020尼泊尔旅游年”活动，鼓励更多中国公民赴尼旅游，这对尼方来说十分重要。维迪雅说，为实现每年赴尼中国游客大幅增加的目标，尼方需要加快首都之外其他地区的国际机场建设，增加两国之间的来往航班。

“习主席的文章提及中国高僧法显、尼泊尔高僧佛驮跋陀罗互访对方国家，这勾起我们尼泊尔人的美好回忆。”加德满都法学院博士桑格鲁拉告诉新华社记者，人文交流将有助于夯实两国关系基础，这已成为尼中双方共识。

加德满都大学副校长什雷斯塔说：“习主席在署名文章中提到，中方将为尼泊尔优秀青年提供更多政府奖学金、培养更多尼方建设需要的人才，令我感到鼓舞。”他说，近年来，尼中在人力资源方面的合作不断推进。例如，加德满都大学就和多所中国大专院校开展了教育培训合作。双方在教育领域的合作将有助于民间交流的进一步拓展与深入。

尼泊尔陆军退役将领、安全分析家巴斯内特说：“习主席的文章指出双方要加强安全合作，这十分及时和必要。”他说，尼中安全合作已经取得不少成果，希望中方继续支持尼方执法人员的培训工作，双方加强打击跨境犯罪活动的执法合作，共同维护边境地区安全与稳定。（参与记者：张宁、周盛平、耿学鹏、白旭、毛鹏飞、刘天）

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