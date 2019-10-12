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离京赴印度出席中印领导人第二次非正式会晤并对尼泊尔进行国事访问

习近平抵达印度金奈

2019年10月12日09:13  来源：人民网－人民日报
 

　　10月11日，国家主席习近平乘专机抵达金奈，应印度共和国总理莫迪邀请，出席中印领导人第二次非正式会晤。印度泰米尔纳德邦邦长普罗希特、首席部长帕拉尼斯瓦米等在舷梯旁迎接，向习近平敬献鲜花。
　　新华社记者 鞠 鹏摄

　　本报印度金奈10月11日电  （记者王芳、苑基荣）国家主席习近平11日乘专机抵达金奈，应印度共和国总理莫迪邀请，出席中印领导人第二次非正式会晤。

　　当地时间下午2时10分许，习近平乘坐的专机抵达金奈国际机场。习近平步出舱门，印度泰米尔纳德邦邦长普罗希特、首席部长帕拉尼斯瓦米等在舷梯旁迎接，向习近平敬献鲜花。身着民族服装的当地民众载歌载舞，有的表演富有浓郁民族特色的婆罗多舞，有的踩高跷、划旱船，盛情欢迎中国贵宾到来。

　　习近平车队驶离机场前往市区沿途，众多当地学生和群众簇拥在街道两旁，挥舞中印两国国旗，手举习近平主席和莫迪总理照片，欢呼“中印友好”，表达对习近平主席的热烈欢迎。

　　丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等陪同人员同机抵达。

　　中国驻印度大使孙卫东也到机场迎接。

　　结束在印度行程后，习近平还将对尼泊尔进行国事访问。

　　本报北京10月11日电  国家主席习近平11日乘专机离开北京，应印度共和国总理莫迪和尼泊尔总统班达里邀请，分别赴印度出席中印领导人第二次非正式会晤、对尼泊尔进行国事访问。

　　陪同习近平出访的有：中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，国务委员兼外交部长王毅，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰等。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月12日 01 版）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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