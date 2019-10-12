10月11日，国家主席习近平乘专机抵达金奈，应印度共和国总理莫迪邀请，出席中印领导人第二次非正式会晤。印度泰米尔纳德邦邦长普罗希特、首席部长帕拉尼斯瓦米等在舷梯旁迎接，向习近平敬献鲜花。

新华社记者 鞠 鹏摄

本报印度金奈10月11日电 （记者王芳、苑基荣）国家主席习近平11日乘专机抵达金奈，应印度共和国总理莫迪邀请，出席中印领导人第二次非正式会晤。

当地时间下午2时10分许，习近平乘坐的专机抵达金奈国际机场。习近平步出舱门，印度泰米尔纳德邦邦长普罗希特、首席部长帕拉尼斯瓦米等在舷梯旁迎接，向习近平敬献鲜花。身着民族服装的当地民众载歌载舞，有的表演富有浓郁民族特色的婆罗多舞，有的踩高跷、划旱船，盛情欢迎中国贵宾到来。

习近平车队驶离机场前往市区沿途，众多当地学生和群众簇拥在街道两旁，挥舞中印两国国旗，手举习近平主席和莫迪总理照片，欢呼“中印友好”，表达对习近平主席的热烈欢迎。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等陪同人员同机抵达。

中国驻印度大使孙卫东也到机场迎接。

结束在印度行程后，习近平还将对尼泊尔进行国事访问。

本报北京10月11日电 国家主席习近平11日乘专机离开北京，应印度共和国总理莫迪和尼泊尔总统班达里邀请，分别赴印度出席中印领导人第二次非正式会晤、对尼泊尔进行国事访问。

陪同习近平出访的有：中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，国务委员兼外交部长王毅，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰等。

《 人民日报 》（ 2019年10月12日 01 版）

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