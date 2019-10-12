习近平会见印度总理莫迪

10月11日，国家主席习近平在金奈会见印度总理莫迪。

新华社记者 鞠 鹏摄

本报印度金奈10月11日电 （记者杜尚泽、管克江）国家主席习近平11日在金奈会见印度总理莫迪。

习近平从下榻饭店驱车前往马哈巴利普拉姆古寺庙群。沿途随处可见习近平主席大幅照片，成千上万各界群众和青年学生挥舞中印两国国旗夹道欢迎，身着民族盛装的青年男女欢快击鼓，载歌载舞。

莫迪在入口处迎接，对习近平来到金奈表示热烈欢迎。习近平表示，去年我同总理先生在武汉成功举行会晤，引领中印关系进入新阶段。我很高兴应你邀请来到印度南端的泰米尔纳德邦，对印度的了解可以更进一步。

马哈巴利普拉姆古寺庙建于公元7至8世纪，由阿周那石雕、五战车神庙、海岸神庙等古迹组成。莫迪陪同习近平一一参观并亲自做讲解。两国领导人边走边谈，深入交流，共话文明对话互鉴。

习近平指出，泰米尔纳德邦同中国的交往历史悠久，自古同中国海上贸易联系密切，是古丝绸之路的海上货物中转站。中印都是拥有几千年历史的文明古国，交流互鉴绵延至今。两国先辈们克服重重障碍，开展广泛交流，推动文学、艺术、哲学、宗教发展和传播，双方均受益良多。中印人文交流大有潜力可挖。双方要以明年中印建交70周年为契机，开展更广领域、更深层次的人文交流，共同倡导和促进不同文明对话交流，为双边关系发展注入更加持久的推动力，续写亚洲文明新辉煌。

莫迪表示，我们所在的这个古寺庙群是印度文化遗产和建筑的杰出代表，见证了印中两国跨越十几个世纪的文明交流和悠久的历史联系。经过几千年的发展，印中两国现在都已经成为重要新兴经济体，加强交流合作，对于两国发展具有重要意义，也将促进全球进步繁荣。印中文明古老深刻，其蕴含的智慧可以为解决当今世界面临的各种挑战提供启示。

习近平在莫迪陪同下观看了代表印度古老文明的婆罗多舞等印度古典舞蹈。

在深邃星空下的海岸神庙，面对着浩瀚无际的印度洋，习近平和莫迪畅谈中印各自国内发展，交流治国理政经验，一致认为，中印要相互尊重、相互学习、相互借鉴，携手实现共同发展繁荣，实现中印两大文明伟大复兴。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2019年10月12日 01 版）

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