习近平在尼泊尔媒体发表署名文章

新华社北京10月11日电 10月11日，在对尼泊尔进行国事访问前夕，国家主席习近平在尼泊尔《廓尔喀日报》、《新兴尼泊尔报》和《坎蒂普尔日报》发表题为《将跨越喜马拉雅的友谊推向新高度》的署名文章。文章如下：

将跨越喜马拉雅的友谊推向新高度

中华人民共和国主席 习近平

应班达里总统邀请，我即将对友好邻邦尼泊尔进行国事访问。这是我第一次访问尼泊尔，但尼泊尔对我来说并不陌生。这里壮美秀丽的山川、独具特色的文化，令我心向往之。我多次会见访华的尼泊尔领导人，同他们结下了深厚友谊。我期待着踏上这片神奇的土地，同尼泊尔朋友畅叙友情，共话合作，规划两国关系发展新蓝图。

中尼山水相连，世代友好。1600多年前，中国高僧法显、尼泊尔高僧佛驮跋陀罗互访对方国家，合作翻译了流传至今的佛教经典。中国唐代时，尼泊尔尺尊公主同吐蕃赞普松赞干布联姻，高僧玄奘到访释迦牟尼诞生地兰毗尼并留下珍贵文字记录。元代时，尼泊尔著名工艺家阿尼哥率工匠来华，主持修建了北京妙应寺白塔等宏伟建筑。这些友好佳话，激励着两国人民世世代代相知相亲、携手前行。

1955年中尼建立外交关系以来，两国始终相互尊重、相互信任、相互支持，成为邻国间平等相待、友好合作、互利共赢的典范。

——中尼是互尊互信的好朋友。双方在和平共处五项原则基础上顺利划定了两国边界，使巍峨的喜马拉雅山成为连结两国的牢固纽带。双方在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持。尼方坚定奉行一个中国政策，不允许任何势力利用尼泊尔领土从事反华活动。中方坚定支持尼泊尔维护国家主权、独立、领土完整，支持尼方探索符合本国国情的发展道路。

——中尼是互惠互利的好伙伴。尼泊尔是中国在南亚地区的重要贸易伙伴和发展合作伙伴，去年双边贸易额达到11亿美元，中国对尼泊尔投资超过3亿美元。尼方积极参加共建“一带一路”，双方正在建设和升级包括公路、口岸、机场、电站等在内的基础设施，一个跨越喜马拉雅的联通网络初现雏形，这不仅便利两国，也将造福地区。

——中尼是互学互鉴的好邻居。中国在兰毗尼建设的中华寺，成为中尼宗教文化交流的标志。尼泊尔是南亚首个中国公民出境旅游目的地国，目前每周有约60个航班往来两国之间，每年人员互访达30多万人次。两国已缔结11对友好城市。日益频繁的交往促进了两国人民相互了解，为两国各自发展进步提供了助力。

——中尼是互帮互助的好兄弟。2008年中国汶川遭受特大地震灾害，尼泊尔政府和人民踊跃捐款捐物，支持中国抗震救灾。2015年尼泊尔大地震发生后，中国政府和人民迅速伸出援手，实施大规模救援行动，并支持尼泊尔灾后重建。这生动展现了中尼守望相助的兄弟之情。

当前，尼泊尔政府和人民正向着“繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人”的美好愿景砥砺前行，中国政府和人民也在朝着“两个一百年”奋斗目标阔步前进。中尼两国人民梦想相通，命运相连。时代要求两国加强合作，共创美好未来。

——我们要深化战略沟通。双方要从战略高度和长远角度擘画新时期中尼关系蓝图，推动两国关系再攀新高。要保持高层交往，增进政治互信，在涉及彼此核心利益问题上继续坚定相互支持。要加强治国理政和发展经验交流分享，更好造福两国人民。

——我们要拓展务实合作。双方要积极推进跨喜马拉雅立体互联互通网络建设。中方支持中资企业赴尼泊尔投资兴业，重点加强贸易投资、灾后重建、能源、旅游四大领域合作。欢迎尼方出席第二届中国国际进口博览会，促进尼泊尔特色优势产品对华出口。中方将继续大力支持尼泊尔灾后重建，为尼泊尔民生改善提供力所能及的支持和帮助。

——我们要扩大人文交流。双方要促进教育、青年、旅游等领域交流合作，支持两国航空企业开通更多直航，增加人员往来规模。中方支持尼方主办“2020尼泊尔旅游年”活动，鼓励更多中国公民赴尼泊尔旅游观光。中方将为尼泊尔优秀青年提供更多政府奖学金，培养更多尼方建设需要的人才。欢迎更多尼泊尔青年学生来华留学深造。

——我们要加强安全合作。中方支持尼方加强执法能力建设，将同尼方开展执法培训合作。双方要加强边防联系，更有效打击跨境犯罪，确保两国人员安全和经贸往来顺利开展。还要继续加强两军互访、人员培训、装备技术等领域务实合作。

尼泊尔人民常说，“滴水也能装满缸”，中国人也讲“众人拾柴火焰高”。我相信，只要两国继承和发扬友好传统，持之以恒扩大交流合作，就一定能把中尼跨越喜马拉雅的友谊推向新高度。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)