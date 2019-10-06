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中国第十五批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队举办迎国庆演讲比赛

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获奖官兵合影留念
获奖官兵合影留念
来源：人民网-国际频道  2019年10月06日10:50

人民网喀土穆10月3日电 近日，中国第15批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队法希尔营区多功能厅，一场以“我的身后是祖国”为主题的演讲比赛燃情进行。维和官兵们用朴实的情怀、朴素的方式，喜迎新中国成立70周年，讴歌祖国发展成就，激励奋发有为斗志。

此次演讲比赛，分队指挥部区分法希尔、格洛、那提提三个任务点组织11名选手参赛。演讲比赛现场，参赛选手有的讲新中国70年的辉煌成就，有的结合执行维和任务谈祖国的影响力，有的讲身边的典型如何以拳拳赤子心践行维和使命，情节动人，讲述深情，一组组鲜活的数据，一幕幕温馨的画面，给官兵们带来的真切的感动和共鸣。官兵们纷纷表示：请祖国放心，“中国蓝盔”将不辱使命，不负重托，继续打造中国速度、中国标准、中国质量，让鲜艳的五星红旗传递和平的种子，深耕和平。

分队还特意邀请我驻联非达团参谋军官担任评委，与分队官兵一起共庆祖国华诞。安全信息中心赵巧莲参谋，维和前担任某飞行学院教员，现场听了分队官兵们的演讲，深有感触地说，“工兵分队组织的这场演讲比赛，让我深受感染，倍受教育。走出国门，才更加感悟到祖国的伟大；放眼世界，才更能体会祖国的强大。因为我们的身后是祖国，我们在维和任务一线，才倍受尊重”。

“这是我当兵3年来第一次上台演讲，一开始我有点紧张，但一想到我的身后是祖国，我便尽情地与战友们分享我的感触感悟，有一种自豪自信。感谢分队为我们提供了一个学习交流的平台。”工程保障中队吴迪兴奋地说起演讲过程中的体会，鼓励战友们积极参与今后此类活动。

分队指挥长李萌介绍，当前，分队有92名官兵奋战在条件艰苦恶劣、安全环境复杂的迈拉山区，为联非达团遂行加快当地和平进程提供着坚强有力的工程支援保障。在任务繁重、人员分散的情况下，分队依旧下决心组织三个任务点参赛选手，集中组织这次演讲比赛，就是要让官兵们结合自己的切身感触，抒发爱国情怀，强化为国旗争光的使命感，为后续维和任务安全圆满完成集聚强劲精神动力。

（第十五批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队 熊家磊供稿）

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(责编：杨牧、刘洁妍)
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