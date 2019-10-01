法国团结与进步党副主席高度评价习近平主席在庆祝中华人民共和国成立70周年招待会上的重要讲话

人民网巴黎10月1日电（记者葛文博）9月30日，习近平主席在庆祝中华人民共和国成立70周年招待会上发表重要讲话。10月1日，法国团结与进步党副主席卡雷尔·维希肯（Karel VEREYCKEN）接受人民网记者采访。他表示，习主席发言掷地有声，总结了新中国70年的发展经验，开启了中国新历史征程的伟大篇章。

维希肯认为，习主席对新中国70年令人瞩目的建设成就的总结仍然非常谦虚，体现大国气度。他指出，近代以来中国积贫积弱，新中国的底子薄，70年前还是全球最为贫困的国家之一，能取得今日经济建设、社会发展、科学创新的伟大成就，用“中国奇迹”来形容都不过分。

维希肯指出，70年前，占中国绝大多数人口的农民生活水生火热，深陷绝对贫困，处于文盲状态，在中国政府几十年长期工作，特别是习主席任内对消除绝对贫困的大力投入之下，这样的现象一去不复返。中国的经验为世界尤其是亚非拉广大发展中与落后国家提供了脱贫致富、全面发展的宝贵经验与启发。

维希肯高度肯定新中国70年来的外交政策及中国政府近年积极参与全球治理的行为理念。他指出，中国政府历来奉行的“和平共处五项原则”凝聚了人类良善共识，得到了世界普遍欢迎。近年来，习主席提出的“人类命运共同体”为这一原则理念的创新发展，通过金砖国家合作建设、“一带一路”伟大倡议等措施进一步不流于口号、不浮于表面地践行这一原则，切实、深刻帮助全人类平等自治、互利共赢、共同发展及合作解决全球性挑战。

“‘团结’对当今世界和当前中国有十分重要的意义。”维希肯说，习主席的讲话让其产生深刻共鸣。他表示，团结与发展一体两面，没有发展，团结就失去动力；没有团结，发展就失去平衡。对团结的强调成为中国同西方国家的最大不同。新中国成立以来，中国共产党和中国政府团结各党派、各团体、各民族、各阶层，努力通过发展的方式协调、解决城乡、地域、贫富等矛盾，让发展利益归于全体人民而非特定群体，激发了广大人民的奋斗动力，成为中国几十年伟大发展的最大保障。当前，中国需要进行深刻的结构性改革，世界面临巨大的全球性挑战，中国对团结的强调更具时代意义，值得世界倾听。

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