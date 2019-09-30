9月28日，工人们在巴基斯坦曼塞赫拉的苏吉吉纳里水电站施工现场作业（航拍照片）。新华社记者 蒋超 摄

新华社伊斯兰堡9月29日电 通讯：大坝成功截流——中企建设巴基斯坦苏吉吉纳里水电站取得阶段性成果

新华社记者蒋超

28日，巴基斯坦苏吉吉纳里水电站施工现场，28岁的当地电力工程师阿瓦伊斯·拉希姆正手持对讲机，与河谷对岸指挥填埋材料至坝口的同事沟通对接。他是水电站项目5000多名巴方员工中的一员。

当天，由中国能建葛洲坝集团建设的水电站工程成功实现大坝截流。

“这是集团第一个海外‘投建营一体化’模式项目，带给我们很深的体会和收获。”集团海外投资有限公司董事长林晓丹接受新华社记者采访时说，成功实现大坝截流标志着该项目取得阶段性成果。

9月28日，在巴基斯坦曼塞赫拉的苏吉吉纳里水电站施工现场，巴方工作人员在沟通作业。 新华社记者 蒋超 摄

苏吉吉纳里水电站项目位于巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省东部曼塞赫拉行政区的昆哈河上，是中巴经济走廊优先实施的重点项目之一。电站将布置4台冲击式水轮发电机组，总装机容量为874兆瓦。项目于2017年3月正式进入施工建设阶段，合同工期72个月，总投资额约19.6亿美元。

“我就是本地人，家在不远处的城市阿伯塔巴德。”拉希姆说，“我过去参与建设过小水电站，但像这么大的项目还是第一次参与。从中国同事们那里，我学到了丰富的工程技术和管理知识，他们的勤奋精神令我钦佩。”

9月28日，工人们在巴基斯坦曼塞赫拉的苏吉吉纳里水电站施工现场作业（航拍照片）。新华社记者 蒋超 摄

林晓丹告诉记者，“投建营一体化”，即集项目投资、规划设计、建设以及运营维护于一体的项目运作模式，通过这种模式能够实现项目内部各方协调统一，较好地发挥集团整体实力，使得项目施工速度等各方面进展良好。“这是一次‘投建营一体化’模式的成功实践。我们有信心在后续工作中，实现该项目按期投产发电，为巴基斯坦社会经济发展作出贡献。”

在大坝截流现场，记者看到已经完成的原河床防渗墙施工作业。项目经理邓思文告诉记者，施工地位于地质条件极为复杂多变的喜马拉雅山脉，而该墙施工深度达到110米，“在世界范围内来看都具有很大难度”。

邓思文说，项目从大坝口向下建有一条长约22公里的超长引水隧洞，另建有深达770米的压力竖井，施工难度极高，“随着大坝按期成功截流，工程后期的保障力度越来越大，我们有信心按期完工”。

9月28日，工人们在巴基斯坦曼塞赫拉的苏吉吉纳里水电站施工现场作业（航拍照片）。 新华社记者 蒋超 摄

在苏吉吉纳里水电站项目推进的同时，中国能建葛洲坝集团在当地积极履行社会责任。杨梦欣是项目商务管理部的科员，刚刚大学毕业两年的她已和当地乌丝瓦小学7岁的小学生米娜成了好朋友。

“乌丝瓦小学在深山中，每次都要驱车半小时再爬一段山路才能到达。”杨梦欣说，“我们组织青年志愿者到这里定期义务支教、资助这所学校，为的就是让像米娜一样的孩子也能看到大山外更广阔的世界。”

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)