王岐山前往法国驻华使馆吊唁希拉克逝世

新华社北京9月28日电 国家副主席王岐山28日前往法国驻华使馆，吊唁法国前总统雅克·希拉克逝世。
王岐山在希拉克遗像前肃立默哀，并在吊唁簿上题词，代表中国政府和中国人民对希拉克的逝世表示最沉痛的哀悼，向法国政府和人民以及希拉克的亲属表示最诚挚的慰问。王岐山表示，希拉克总统是法国卓越的政治家和领导人，为推动中法、中欧关系发展，促进东西方文明交流互鉴，维护多边主义作出了突出贡献。希拉克总统是中国人民的老朋友，是中法关系的一面旗帜，中国人民不会忘记希拉克总统的历史功绩。今天，中法关系战略性更加突出，内涵更加丰富。中方愿同法方继续携手努力，落实好习近平主席和马克龙总统达成的重要共识，推动中法全面战略伙伴关系不断向前发展。
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